新冠肺炎｜最新確診者病發前無戴口罩行山　上周曾約朋友打羽毛球

今日新增7宗新冠肺炎確診個案，其中1宗本地感染個案源頭不明，這名44歲男患者在潛伏期曾到港島的柏架山及九龍的筆架山，行山期間大部分時間沒有戴口罩，而跟他行山的朋友已經被列為密切接觸者。男患者在上周五還跟朋友打羽毛球，打波期間也沒有口罩。

衞生防護中心傳染病處主任張竹君醫生在今日（10月30日）的疫情記者會上公布，這名44歲男患者在10月28日接受公司安排的檢測，10月29日上班獲知檢測結果呈初步陽性，之後確診；該名男患者表示在10月27日起感到有點累，所以當局將他的發病日子定為27日。

這名男患者在發病前曾做運動，包括行山及打羽毛球。張竹君首先提到，在病毒具傳染性期間，即10月25日，男患者與一位朋友到筆架山行山，他們還到蘇屋邨一間茶餐廳食午飯。在病毒潛伏期內，男患者在10月24日與一位朋友到北角的柏架山行山。張竹君回應提問時表示，男患者行山時大部分時間沒有戴口罩，與他同行的朋友已被列為密切接觸者，會送往檢疫中心隔離。

【筆架山一帶的山徑，包括麥理浩徑第5段】

筆架山高457米，山徑四通八達，但據張竹君透露，男患者曾在蘇屋邨午膳。因此，估計他可能經蘇屋後山的山徑上落鷹巢山自然教育徑，還行過麥理浩徑第5段及龍欣道，上落筆架山頂。

港島的柏架山一帶同樣有多條行山徑，難以推斷男患者的行山路線。柏架山最多人行的路線是由鰂魚涌的柏架山道行上大風坳，之後可登柏架山頂。不過，男患者居於北角清華街，如果他熟悉後山的路線的話，他可以經賽西湖、寶馬山一帶的山徑行往大風坳。

【柏架山一帶的山徑】

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除了行山外，男患者在10月23日晚上，跟朋友到灣仔港灣道體育館打羽毛球。打羽毛球屬劇烈運動，所以他打波期間也沒有戴口罩。