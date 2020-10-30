【體操】日本辦四國賽為疫情試水溫　中國隊將參戰　全能王突確診

日本體操協會與國際體操聯會合作，在11月8日於東京代代木體育館舉行國際邀請賽，邀請美國、俄羅斯、中國運動員參加，由四個體操強國合演「四國賽」。未料比賽前個多星期，日本「全能王」內村航平突宣告確診。

國際體操聯會主席渡邊守成日前透露，日本體操男、女子隊分別於本月21及28日接受新冠肺炎檢測，當中內村航平的結果呈陽性，但他未有發燒、也無其他症狀，預計接受6日的隔離觀察後，就會再度接受檢測。能否及時參加8日展開的四國賽，將視乎他能否及時康復。

內村航平個人擁有3面奧運金牌。（Getty Images）

內村航平現年31歲，他於2012年倫敦奧運會奪得男子體操個人全能賽金牌、團體賽則奪銀；到2016年，他在個人、團體全能賽俱奪金，加上在2010至15年間4屆世界錦標賽都在個人全能賽封王，有「全能王」的美譽。雖然在體操運動員中年事已高，但內村未放棄參加明年東京奧運，目前主攻單項的單槓。

日本今次銳意舉行這場體操國際邀請賽，外界普遍將之視為日本為準備東京奧運，而為疫情試水溫，消息指外國運動員入境日本後，必需乘搭專車往返比賽及訓練場地，不得隨意外出，賽前亦需接受檢測。而內村確診牽連會有多廣，仍是未知數，倘尚有其他日本隊成員染病，亦可能影響東道主參加四國賽的機會。

內村航平努力爭取明年東京奧運的參賽資格。（Getty Images）

日本的感染總案例昨日已突破10萬，達到100455宗，當中91890宗已康復，1756人死亡，經過7月及8月每日破千宗感染的高峰後，當地疫情本已稍趨緩和，但近日有再度上升之勢，關東地區仍是重災區。

因疫情延期至明年的東京奧運距預定開幕日餘下不足9個月，但全球疫情未有放緩，賽會近期正積極討論疫情下奧運的安排，包括在選手村設置健康中心、盡量分隔傳媒及運動員等。

【延期後的東京奧運情況】

【香港已取得的東京奧運資格】