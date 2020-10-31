【德甲】史浩克1：1賽和史特加　跨季不勝紀錄增至22場

德甲老牌球會史浩克04，周五（30日）深夜聯賽主場鬥史特加，繼續與勝仗無緣，縱然小將泰奧以頭槌以先開紀錄，惜史浩克下半場在禁區內犯手球，史特加憑12碼追成平手，最終以1：1完場各得1分，史浩克的德甲跨季不勝紀錄增至22場。

今季5場仍未打開勝利之門的史浩克04，今仗力爭在主場擊敗史特加「開齋」，主隊戰至中段先開紀錄，夏列特（Amine Harit）罰球傳中，小將馬歷泰奧（Nakucj Thiaw）衝頂飛身頭槌入網，史浩克30分鐘領先1：0。

史浩克由小將馬歷泰奧頭槌開紀錄。（Getty Images）

史特加下半場早段同樣一次罰球攻勢，前鋒干沙利斯（Nicolás González）接應頭槌攻門不果，皮球卻省中史浩克守衛沙利夫辛尼（Salif Sane）的手部改變方向，球證翻看重播後判罰12碼，干沙利斯親自操刀任劊子手一射破網，56分鐘追成1：1平手，兩軍及後時間未能改寫紀錄，最終各得1分而回。

史特加憑干沙利斯12碼建功追成平手。（Getty Images）

史浩克開季首6輪戰績：

史浩克再和一場，今季勝利之門仍未打開，暫時6戰得兩分列聯賽榜尾二。史浩克04在德甲的頹勢，要回溯到今年的一月，自第18輪擊敗慕遜加柏後，即使聯賽經歷停擺﹑重開及新球季，史浩克依然未能全取3分，跨季不勝走勢如今已增至22場，自1963年以來第2長的不勝紀錄，最長紀錄是由柏林塔斯曼尼亞（Tasmania Berlin）在1965/66球季創下的31場。

史浩克自今年1月底至今仍未打開勝利之門，新球季6場仍然不勝。（Getty Images）

史浩克又關拜仁事？

史浩克04繼續「0勝」，或與德甲班霸拜仁慕尼黑有關係，事關史浩克的不勝走勢正正由5球大敗予拜仁起，上季錄得16場不勝。無獨有偶，史浩克在今季聯賽揭幕戰再戰拜仁，不幸地慘吞8蛋，下行走勢在新球季未有改善。

終止不勝的尷尬紀錄，下輪聯賽或是最佳機會，史浩克04將作客鬥「包底」的緬恩斯，對方開季至今暫未在分數上「開齋」，榜尾大戰勢成搶分大戰。

從史浩克主帥鮑姆的樣子亦能看到一個「愁」字。（Getty Images）

史浩克22場不勝中吞過的慘敗：

英超第7輪直播賽程（按圖放大）：