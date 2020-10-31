【意甲】艾歷臣效力國米未獲干地信任　球迷問到痛處只好無奈應答

為了尋找挑戰，以及錦標，丹麥中場基斯甸艾歷臣如願從英超熱刺，轉會至意甲國際米蘭。快將一年，仍在掙扎。 這名創造型中場在干地麾下並非必然正選，球迷看來似是不受重用。他近期與球迷對話，被問到一個相當合理又相當難答的問題，結果，答案無奈之中，帶點晦氣。

艾歷臣周四應丹麥足總邀請，現身問答環節，解答球迷疑問。有一名球迷問了「100萬題目」，無人識答，包括艾歷臣。球迷問：「點解干地成日都唔用你嘅？」

他不懂何解成日無正選，因為他不是教練肚裏條蟲。（Getty Images）

問到痛處又問到關鍵之處，艾歷臣都答不上口，而且這種「地雷」問題，隨時講多錯多，得罪大哥。於是，艾歷臣回應球迷：「呢題要問教練，你Call佢問吓，佢決定出邊個。」他坦言足球世界，高低起伏難免，只有少數人一直在高峰。在意大利一段日子，他學會放下，閒言莫理，「人人都有把口，我宜家唔會諗人哋點批評。相信身邊嘅人，唔好理其他閒言閒語」。

艾歷臣沒有提供干地的電話，所以解答不了。（Getty Images）

國米在去季初求購艾歷臣，他亦有意離隊尋求挑戰，結果熱刺在艾歷臣餘下半季合約之際，以大約1700萬鎊出售。干地用人時有變化，艾歷臣並非必然正選，去季後段時間常以後備身分入場，遺憾在意甲和歐霸盃均得亞軍。來到今季，艾歷臣的上陣情况依然未見大增，而且一度傳出有機會離隊他投。

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