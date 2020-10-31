【英超】Big 6促賽會換人名額由3變5　哥帥：賽會有必要保護球員

自新冠肺炎復賽後，歐洲五大聯賽一度使用單場5個換人名額，在新球季維持使用相同的條例，唯獨是英超卻立即重回正常，回歸3個換人名額。 英超列強除了應付聯賽，還要出戰歐洲賽，加上「趕進度」的情況下，一周雙賽已成常態，如曼城及利物浦等勁旅卻飽受傷兵困擾，包括高普及哥迪奧拿等「Big 6」主帥，促請英超賽會恢復5個換人名額。

疫情新常態，賽事多到「踢唔晒」，遲開季下各項賽事亦要「趕進度」，英超「Big 6」一周雙賽已成習慣，有時更可能出現如熱刺早前在兩周出戰8場賽事，對球員體能負荷極大。英超在新球季率先修例，由復賽初期起用的5個變回3個換人名額，而英超同樣是五大聯賽唯一一個聯賽沒有5個調動名額。

英超是歐洲五大聯賽中，唯一回復3個換人名額的聯賽。（資料圖片／Getty Images）

賽程頻密，球員休息不足，加上如今只得3個換人名額，大大增加球員們的受傷風險，利物浦及曼城則身受其害。英國《每日郵報》透露上輪攻破曼城大門的安東尼奧，因傷退下火線，他的傷患已存在已久，一直未能斷尾，相信不少英超球員亦或多或少有傷在身，在頻密賽程下未能好好休息便出戰另一仗，增加積勞成疾的可能性。

球員拉傷在開季至今屢見不鮮。（資料圖片／Getty Images）

英超第7輪直播賽程（按圖放大）：

《每日郵報》指「Big 6」有意發起投票修例，再度起用單場5個調動的條例，卻需要至少14間球會同意才有望通過。

英超「Big 6」主帥包括哥迪奧拿﹑高普﹑蘇斯克查及林柏特先後開腔，希望英超賽會改例，哥帥更抨擊賽會沒有負上保護球員的責任，「開季至今，因為肌肉受傷的球員已比去季多出接近一倍，數字證明一切，賽會沒有好好保護所有球員。」

哥迪奧拿直言英超賽會有必要保護球員。（資料圖片／Getty Images）

高普卻道出絕望的真相，假若沒有其他球隊的支持下，難以再度修例，「單憑7隊參加歐洲賽的球隊投下贊成票，並不足以通過修例，這就是遊戲的玩法。我們不是希望取得任何利益，而是頻密的賽程是個十分大的挑戰。」

利物浦十字軍名單：

蘇斯克查在賽前記者會同樣提及這問題，在球員健康的角度著想，不理解當初為何拒絕繼續使用5個換人名額，「我對5個換人名額當然是舉腳贊成，事關我們有必要照顧所有球員的健康，而今季明顯是最具挑戰性的球季，我對恢復原先（3人）調動的決定大感不解。」