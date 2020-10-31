【田徑】亞運代表梁筠宜「被偷走的一年」　重返賽場劍指亞室運

疫情改變了一切。 10月的最後一天，香港田徑測試賽終順利在將軍澳運動場閉門舉行，隔線進行的跑賽、分散的選手、高低錯落的觀眾席上空無一人，場內寧靜又冷清。 曾出戰雅加達亞運的百米女飛人梁筠宜，今日在女子100米決賽跑出與PB（Personal Best）相距不足半秒的成績，這一槍別有意義，是她相隔足足一年的比賽。 「起跑前聽到教練大叫了一聲，當是觀眾打氣，夠㗎喇！唔貪心！」她笑說。

田徑測試賽是疫情爆發以來首個舉辦的田徑賽事，梁筠宜的上一槍，已是去年10月在中國山西舉行的全國青年運動會，整整一年沒有比賽提升狀態，當中還經歷疫情下對未來不可知的忐忑。

年僅20歲的梁筠宜原期望能在今年跑入11秒尾內，卻因疫情打亂訓練計劃。（梁鵬威攝）

今日她在女子100米決賽以12.36秒取得第一名，與個人最佳時間相差0.33秒。「滿意的，畢竟這陣子好多場地限制，不太練到速耐力，頭60米都發揮到水準，但之後便開始『拉車』。」

相隔一年重踏賽場，賽後一臉輕鬆的她坦言，今早非常緊張：「剛剛坐車時，好『眼瞓』，但一閉上眼就會想動作，勁緊張。許久沒有比賽，又不知道今日會怎樣安排。」她說今日的比賽「很寧靜」，不過起跑前聽到教練為她打氣，已很滿足。疫情下的比賽新模式，為了難得的比賽機會，選手都願意配合。

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梁筠宜坦言測試賽像練習賽，欠缺比賽氣氛。（梁鵬威攝）

今日的女子100米決賽，原先3人爭逐，最終只得梁筠宜與林穎彤，「我個Heat得兩人，欠了對手壓力和比賽氣氛」。相隔一年再於賽道奔馳，她的時間與PB僅差0.33秒，足證在疫情爆發期間的努力訓練沒有白費。

她回想前陣子運動場未重開時，只能到健身室跑步或到城門谷運動場外跑街，需花時間適應腳觸感，「因為路面與泰坦地始終不同，中間都有少少傷」。

田總實施一系列防疫措施，包括選手在隔線下比賽。（梁鵬威攝）

全球體育賽事停擺大半年，年僅20歲的梁筠宜正值黃金時期，她像是被偷走了寶貴的一年，原想在今年跑入11秒尾，因疫情影響需與教練重新調整和制定訓練計劃，「希望本地疫情不會再爆發，我的目標暫放在來年的亞室運，希望可以達標去到」。

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黃卓熙（左起）、何偉倫及謝以軒在男子100米決賽競爭激烈，最終由黃卓熙以10.73秒率先衝線。（梁鵬威攝）

黃卓熙膺百米男飛人：好掛住比賽

另一焦點男子100米，22歲的黃卓熙以10.73秒力壓緊隨的李康傑與謝以軒封王，自一月測試賽後相隔9個月再賽，黃卓熙笑言「好掛住比賽的味道」，今日未能突破2015年造出的10.56秒PB，他坦言可再做得更好：「雖然這一年少了機會去造成績，覺得自己可以再做好點，但都會獎勵自己辛苦了這一段日子，終於可以比賽，暫時叫滿意住先。」

黃卓熙笑言好掛住比賽，雖然自覺可跑得更好時間，「收住貨先」。（梁鵬威攝）

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