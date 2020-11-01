【英超．球員誌】利物浦新英雄笑對質疑　迪奧高祖達的自我修行

今季英超之初，利物浦突然以4000萬英鎊從狼隊簽入葡萄牙翼鋒迪奧高祖達（Diogo Jota），震驚球迷，外界紛紛質疑，他是否配得起這價錢？ 祖達從小已習慣面對「質疑」——為何輕易離開母會？為何由歐聯球隊轉踢英冠？與在電競賽場上的他一樣，祖達冷靜地以行動回應——「我一旦下定決心，不達到目標，絕不停步。」

上季英超因疫情停擺期間，賽會舉辦了「ePremier League邀請賽」，讓20支球隊各派一代表參賽，透過足球遊戲《FIFA20》決勝負。利物浦代表阿歷山大阿諾特與狼隊代表迪奧高祖達雙雙打入決賽， 短短半小時的賽事，吸引數十萬人次觀看。

祖達（右）在英超電競邀請賽擊敗阿歷山大阿諾特一刻。（影片截圖）

祖達即使在上半場尾段先落後，仍一臉冷靜、沒太多起伏，操控球隊在末段追平，再以「黃金入球」奠勝，才振臂高呼，讓人想起他轉會利物浦後，往往可在賽事末段射入關鍵入球。事實上，祖達打FIFA打得出神入化，達到職業電競選手的水平，今年他曾在高手雲集的「Weekend League」錄得30場全勝，該周排行全球第61名。英國3、4月因疫情「全國封鎖」之時，祖達就窩在住處打FIFA，認為對自己在現實中的表現大有幫助。

除了FIFA，他亦愛好講求戰略、經營管理的《Football Manager》（簡稱FM，中譯：足球經理人），每次隨隊遠行，《FM》都是他消磨時間的法寶，他最愛用低組別球隊去贏得大成就，亦曾在網上分享心得：「我是量入為出的那種領隊、不會亂花錢買人，但有能力的話也會買自己。玩FM令我更了解當領隊的難處，若你跟我一樣，未來想做個領隊，玩《FM》會獲益良多。」

祖達錄得Weekend League全勝的FIFA Ultimate Team陣容：

+ 5 + 5 + 5

青年時期兩度轉會皆被質疑

祖達在足球遊戲方面的才能，尤其是反應、判斷力和對戰術的理解力，也充份反映在現實足球。即使一次又一次作出重要決定而備受質疑，他總是笑着應對、以結果說話。

利物浦副領隊拉德斯（Pepijn Lijnders）曾盛讚祖達擁有一個極為優厚、難以透過訓練習得的條件——優秀的禁區內捕位技巧。事實上，祖達是從左閘和左中場展開生涯，卻因為老是跑到入球的有利位置，越踢越前。在母會貢多馬（Gondomar）扶搖直上的他，在青年軍時期試過單季37場攻入39球。然後，他經歷了首個「被質疑」的時刻。

祖達的名字不是祖達？（按圖看解釋）

祖達自小已較同齡球員優秀，每每參與較高年齡層梯隊的訓練，但17歳之時，獲得全國青年賽神射手美譽的他自覺應更上層樓，同時接到葡超球會費利拿開出青年軍合約，他在2013年終決定離開培育自己9年的母會。

他接受葡萄牙媒體訪問之時毫不忌諱：「貢多馬從未叫我踢一隊，連跟一隊操練也沒試過，我覺得我值得這回報，（我離開）是他們的損失。」

祖達曾加盟馬德里體育會，但未曾上陣已離隊。（Atletico de Madrid）

在葡超風生水起 轉會英冠被問「是否瘋了」

聽起來自大狂妄，卻只是實話實說——2014年，他首次出戰頂級賽事，為費利拿一隊在葡萄牙盃作處子戰，瞬即交出1個入球、1次助攻，翌年在葡超更成為球會史上最年輕入球球員。加盟後第二季，他正式升上一隊，在葡超單季攻入12球和交出8次助攻，足證他離開母會的決定非常正確。事實上，貢多馬在他心中一直佔一席位，他在《Football Manager》中戰績最好的存檔，正是用貢多馬所得。

出色的表現在2016年引來西甲勁旅馬德里體育會開出合約，但在完成「跑到嘔」的季前熱身後，馬體會將他外借到波圖，他得以在歐聯表現自己。

迪奧高祖達（右）為波圖在歐聯上陣，曾取得入球。（Getty Images）

很快，祖達又面對生涯第二大轉捩點——當時身處英冠的狼隊想借用他，他了解過領隊紐奴的計劃後欣然答應，緊隨的卻是無止盡批評：「很多人批評我，說我為何要由一支歐聯球隊轉會到英冠球隊？還說：『你瘋了嗎？』我說，我很相信狼隊的計劃，若一切順利，到時大家就會明白。」

事情比想像中更順利，他在2018/19球季助狼隊奪得英冠冠軍、升班，這支「葡萄牙化」的大軍隨即在英超站穩陣腳，出戰歐霸盃。祖達今季更獲得衛冕的利物浦拋出橄欖枝，加盟40多天，踢過9場比賽已攻入4球，而且對錫菲聯和對韋斯咸的入球都左右賽果，短時間內已充分發揮影響力，獲譽為紅軍今夏最佳收購。

祖達助狼隊奪得英冠冠軍、升上英超。（Getty Images）

祖達自小已對英格蘭足球有情意結，小時候，他最愛到祖父家中看英超，而祖達總會為比賽中弱勢的一方打氣，期待他們令人「跌眼鏡」一刻；在轉會至利物浦前，他也曾坦言在默西塞德郡兩雄中，自己傾向支持愛華頓：「我喜歡看愛華頓比賽，尤其他們在主場出賽的時候，愛華頓不是一支能奪冠的球隊，但他們總是有能力令強隊陷入苦戰，我尤其喜歡他們的爭勝心。」

《FM》一件事反映個性 堅定是成功的法寶

祖達愛的固然不是愛華頓，而是那種與自己個性相似的決心——他曾以自己在Football Manager中，「帶領」貢多馬奮戰12季半豪取歐聯冠軍、世冠盃等榮譽，並兼職法國領隊贏得世界盃為例，講述自己的個性：「我是個很有決心的人，若定下了目標，在達成之前絕不會放棄。」今周利物浦對韋斯咸的聯賽，後備上陣的祖達哪怕78分鐘的入球被VAR裁定無效，也要在84分鐘堂堂正正再將皮球送入網窩、改寫戰果，將球隊暫時送上榜首。

疫情之中，今個英超球季註定別開生面，球隊之間的差距也不如以往明顯。對利物浦來說，在後防傷兵累累、前線大將狀態不穩的困境中，祖達的天資和決心也許是一個解決方案。