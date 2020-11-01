【田徑】呂麗瑤目標香港錦標賽破PB　跨欄新星王珞僖因疫情留憾

久違的比賽與臉孔，還有久未被傳媒包圍的感覺，香港「欄后」呂麗瑤坦言運動員在疫情下必定會受到影響，惟由體壇停擺到賽事重啟，一切得來不易，「賽會與選手都是盡量做到最好，我也長期保持作戰狀態，雖然是難的。」

「欄后」呂麗瑤、跳遠男、女子香港紀錄保持者陳銘泰及俞雅欣，今日（1日）在田徑測試賽分途出擊，雖然未能造出個人最佳紀錄，仍能重新審視比賽狀態。

香港體育學院早前因疫情一度「封院」，呂麗瑤期間亦在體院閉關訓練，上一槍已數到3月初出戰昆士蘭錦標賽，當時她於100米欄做出13.64秒封后，本來隔一周就轉戰昆士蘭經典賽爭取奧運排名積分，賽事最終因疫情取消。已近7個月沒有比賽，她今日跑出13.72秒，力壓盛楚殷封后，惟未能突破個人最佳成績13.32秒。

呂麗瑤坦言藉測試賽作熱身，未有抱期望能造出新時間。（盧翊銘攝）

呂麗瑤賽後坦言，對造出新時間沒太大期望：「主要想重拾比賽感覺，流程、熱身、自己的Routine（習慣），尋回比賽節奏。」相隔7個月重返賽場，她指最大影響是在3月由澳洲比賽回港之時，當時仍以為本地賽不會受到影響，到疫情爆發後一直盡力保持狀態：「心態上要逼自己在最好狀態，但這是很難的，一直練習但沒有高強度比賽，自已都曾有點糾結。」但她其後亦將心態調整好，即使原定10月中舉行的測試賽一度宣布延期，影響亦不大：「12月前都是預備比賽的心態，不會因取消後就完全放鬆，長期保持作戰狀態。」

田徑測試賽焦點：

爭東奧積分：做到練習時的自己就夠

早前呂麗瑤曾在體院內部測試賽跑出PB，她坦言仍要看比賽發揮，在12月的香港錦標賽會以刷新PB為目標，對於東京奧運排名，她坦言未來太多未知之數，「本來12月1日開始計分比賽，但歐洲又開始『爆』（疫情），現在很難去計劃爭取排名，主要以PB為目標，首先要自己跑好，不然有多好的比賽都沒有用。」對於爭取積分，她從容笑道：「做到練習的我就可以了。」問到體院跑出的PB時間，她故作神秘笑道：「不說了，期待一下！」

一直保持狀態的呂麗瑤對爭取東京奧運積分抱有信心，「做到練習的我就夠。」（盧翊銘攝）

俞雅欣去年在拿玻里世大運決賽跳出6.31米，年內第8度刷新香港紀錄，今日以「半程」跳出5.63米取得第一。（盧翊銘攝）

無緣世青 王珞僖盼留下本地青年紀錄

至於男子跨欄港將王珞僖，在「師兄」張宏峰因傷缺陣下，今日在男子110米跨欄決賽以15.06秒取得第一，力壓另一名跑手吳哲穎。19歲的王珞僖是100米欄青年紀錄保持者，今次卻沒有參與U20而轉戰成人賽事，他指希望能以測試賽作熱身和取得經驗，嘗試在比賽跨到成人賽的高欄，繼而於12月的系列賽和香港錦標賽挑戰高欄青年紀錄。

更多香港田徑運動員故事，認識香港隊成員Khan Mohammad Kamram與Aryan Sidhu

生而被標籤・一｜南亞青年不只一個模樣 留下香港紀錄的田徑新星

生而被標籤・二｜不甘被抽走個性 拋開身世疾跑中擁抱自由

這名前「學界欄王」今年原本以亞青賽和世青賽為目標，盼於賽事爭取佳績為最後一年青年賽留下完美句號，然而疫情改變了世界，也讓他留憾。「2018年亞青賽，我入不到決賽，世青就差百分之幾秒達不到參賽標準，當時就對自己說，2020年最後一年青年賽，要有一番作為，亞青要有獎牌、世青則跑入決賽。」無奈賽事延期至明年，已與即將20歲的他無關，因此在這最後一年，他的目標是能在本地賽留下青年紀錄（高欄），「去彌補回這兩個遺憾。」

🎥更多香港田徑運動員故事，認識香港隊成員Khan Mohammad Kamram與Aryan Sidhu🎥