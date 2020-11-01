F1伊莫娜站│咸美頓奪冠嘗列卡度「砵酒」　平治封王破法拉利紀錄

F1伊莫娜站周日（11月1日）舉行正賽，咸美頓憑出色的輪胎管理，和一次及時的虛擬安全車，奪得今年第9站冠軍，保達斯底盤受損一度跌落第三，但最終多得紅牛韋斯達賓爆胎退賽，以亞軍回到終點。 平治「包Q」提早奪得車隊總冠軍，車隊七連霸打破法拉利的紀錄。

平治的咸美頓起步後被艾法托利車手加斯利及紅牛的韋斯達賓左右夾擊，最後雖然逼退加斯利以及乘機進擊的雷諾車手列卡度，但韋斯達賓已奪得第二位。第四位出發的加斯利跑到第9圈因為引擎出現嚴重故障，需要提早上岸，未能繼續好表現。

F1再次回到伊莫娜，起步後爭位情況激烈。（路透社）

韋斯達賓入站欲Undercut排頭位出發的平治車手保達斯，令到後者之後一圈要入站避免「蝕位」，讓咸美頓一度走上第一位。

咸美頓一度連續4個圈刷新最快圈速，逐步拉開與保達斯距離，又多得雷諾另一名車手奧干第30圈因為離合器故障上岸，賽會出動虛擬安全車，讓他賺到「免費入Pit」機會，回來時正式搶走保達斯的領先位置。

保達斯雖然一度帶出，卻想不到會陷入苦戰。（路透社）

咸美頓用盡黃胎抓地力較強優勢，乘勢取得領先位置。（路透社）

由於已經入秋，一眾車手換胎後都遇上輪胎亦未進入工作溫度的情況，但這情況未有發生在咸美頓身上，換胎後逐漸拉開與保達斯的距離。保達斯底盤受損，速度大受影響，既要追趕咸美頓，又要頂住後面的韋斯達賓，芬蘭車手顯得進退失據。

保達斯換胎後未能追上咸美頓，後面又有韋斯達賓進犯，進退失據。（路透社）

F1伊莫娜前十：

+ 4 + 4 + 4

韋斯達賓於第43圈輕鬆爬頭上第二位，跌落第三位的保達斯亦慢慢落後。不過，韋斯達賓第52圈爆胎退賽，賽會出動安全車。

威廉士的羅素在安全車出動期間，「畀油」突然失控炒牆退賽，令到比賽更加混亂。重新起步後，前列未有太大變動，紅牛車手艾邦在彎心跟車太貼，遇到亂流打滑，跌落第15位。

咸美頓品嘗列卡度的「砵酒」。（路透社）

咸美頓最後率先回到終點，奪得今年第9次分站冠軍，賽後品嘗今站季軍列卡度的「砵酒（Shoey）」，他將可於下站提早奪得世界冠軍。保達斯失冠後在車手榜落後得更多，列卡度再次上頒獎台。平治今站「包Q」，累積435分提早於車隊榜封王，完成連續7屆奪得車隊總冠軍壯舉，打破了法拉利6連霸紀錄。

F1最後4站賽程（按圖放大）：