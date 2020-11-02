【西甲】華倫西亞小將破隊史入球紀錄　干度比亞勢以特例投馬體會

華倫西亞於西甲主場2：2逼和基達菲，17歲小將尤路斯穆沙（Yunus Musah）狂奔大半場為華倫先開紀錄，打破韓國籍隊友李康仁保持的隊史最年輕球員入球紀錄。

穆沙刷新隊史發生於比賽22分鐘，當時華倫西亞守將頂出基達菲角球攻勢後，穆沙在自己半場引球反擊，單騎狂奔大半場約70多米，放甩從後追趕的對手，殺入基達菲禁區輕鬆射破大衛蘇利亞十指關。

穆沙狂奔70多米後入波。（網上圖片）

穆沙射入今季第一球，以17歲338日打破了李康仁保持的隊史最年輕球員聯賽入波紀錄，該名韓國球員上季西甲對利雲特一戰攻入一球，當時他只得18歲218日。

雖然華倫西亞先開紀錄，但之後未能保持優勢，更一度落後1：2，幸完場前博得十二碼，麥斯高美斯補時階段射入追和一球，終以2：2取得一分，8輪後暫以8分排第13。

穆沙成為華倫西亞最年輕「士哥拿」。（網上圖片）

穆沙2002年於美國紐約市出世，但很快就隨加納裔父親移居意大利，並於意大利開始足球路。在意國居住10年後，穆沙因家庭理由移居倫敦，穆沙加入阿仙奴青訓，去年轉投華倫西亞，於B隊一季後，今季獲提拔上一隊，至今為「蝙蝠軍團」上陣7場，終於在鬥基達菲一戰取得首個一隊入球。

穆沙速度快，華倫西亞「改造」為右翼。（Getty Images）

可代表4個國家 英格蘭青年軍層層上

這名中場有資格代表4個國家，於美國出生，讓穆沙有代表美國的資格，又因父親的加納血統，可為加納出戰國際賽。穆沙於意國生活10年，亦有資格以代表意大利。穆沙2016年選擇為英格蘭U15披甲，去年升上U18後6場波已錄得兩個入球。

穆沙可代表4個國家，現時代表英格蘭青年軍。（Getty Images）

+ 7 + 7 + 7

穆沙本身是名「Box-to-box」中場或進攻中場，但因其速度，升上一隊後華倫西亞安排他出任右翼，但穆沙認為自己最大的武器是傳球，認為自己「可以創造大量機會」。

西班牙傳媒指馬德里體育會引用特例，在轉會市場關閉後以1500萬歐元（連附加條款），從華倫西亞收購中場干度比亞，代替轉投阿仙奴的湯馬士帕堤，穆沙或有機會重返自己原本的位置。

穆沙阿仙奴青年軍入波：

英超第8輪直播賽程（按圖放大）：