【歐聯】阿積士基輔戴拿模群組大爆發　殘陣應戰對手有排驚

歐洲的新冠肺炎疫情繼續升溫，各國陸續再度實行「封城」措施，阻止病毒擴散。不過歐洲足球賽事依然如常進行。 歐洲列強繼續四出走訪不同地方作賽，如今再有球隊受疫情影響，阿積士陣中疑多達11中招，基輔戴拿模甚至僅達到出戰人數的最低要求。

歐洲足協訂明，所有出戰歐洲賽的球隊至少要擁有13名一隊成員，當中須包括一個門將，否則賽事將會延期，甚至取消。不少出戰歐洲賽的球隊，近月或多或少均會面臨個別球員染疫，如今在疫情「新常態」下作賽，染疫球員當然需要缺陣，其他球員則如常出戰，似乎各隊已習慣在疫情下比賽。

若果單一球員確診，對球隊影響未算太大，一旦出現群組爆發，必定是所有球隊不希望發生的情境。荷蘭《電訊報》指繼阿爾克馬爾後，傳統勁旅阿積士同樣受到肺炎疫情影響，只能派出殘陣出征丹麥鬥米迪蘭特。

阿積士作客丹麥米迪蘭特的大軍名單中只得17人。（資料圖片／Getty Images）

《電訊報》透露阿積士陣中多達11名球員確診染疫，當中包括主力泰迪治（Dusan Tadic）及卡拉臣（Davy Klassen），而門將位置更是「重災區」，首兩號門將奧拿拿（Andre Onana）及史基倫保（Maarten Stekelenburg）悉數不在大軍名單中，年僅20歲的門將舒靴賓（Kjell Scherpen）有望正選把關。

阿積士缺陣名單中包括隊長泰迪治。（資料圖片／Getty Images）

阿積士今仗主要缺陣的球員：

阿積士今仗僅得17人赴丹麥出戰，主帥坦哈格（Erik ten Hag）在記者會未有證實隊中是否有逾10人確診，只是稱部分球員可在國內出戰，但不能入境丹麥，「部分球員可以在荷蘭國內出戰，但因為丹麥的入境限制而未能入境，這是個奇怪的處境。球員們沒有出現任何徵狀，我十分希望他們可以出戰，但現時仍是未知之數。」

阿積士主帥坦哈格未有透露陣中染疫球員人數。（路透社）

基輔僅達出戰最低要求 多一人缺陣即取消

另外，將造訪西班牙加泰的基輔戴拿模（Kyiv Dynamo），大軍名單中僅得13名一隊球員，剛好符合歐洲足協的最低要求，事關該支烏克蘭老牌球會的一隊有9人確診新冠肺炎﹑3人受傷及1人停賽，若果再有一隊成員未能隨隊，與巴塞隆拿的歐聯賽事將會延期。基輔與阿積士有相同的問題，入選名單的門將悉數是青年軍成員。

阿積士身處歐聯分組賽D組，同組對手包括今仗對手米迪蘭特、阿特蘭大和利物浦。上星期阿積士才跟阿特蘭大對壘，不知會否已將病毒傳播，今輪阿特蘭大主場迎戰利物浦，隨時導致新一輪球員大爆發。

基輔戴拿模在G組，同組對手包括今仗對手巴塞隆拿，另外還有剛從新冠肺炎中康復C朗拿度領軍的祖雲達斯和費倫斯華路士。

基輔戴拿模僅得13名一隊球員前往作客巴塞隆拿。（資料圖片／Getty Images）

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