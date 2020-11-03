【足球】賴恩施斯隆遭種族歧視　熱刺、賀芬咸力撐幼獅左閘

今季被借到賀芬咸的熱刺左閘賴恩施斯隆（Ryan Sessegnon），於網上公開自己收到種族歧視短訊的照片。熱刺及賀芬咸聞訊即時公開聲援該名英格蘭U21國腳，齊向種族主義說不。

20歲的施斯隆上載圖片，表示收到種族歧視私訊，內容都是極盡侮辱的言語，施斯隆在圖內寫上感受：「真的難以置信SMH（Shaking my head縮寫）。最離譜的是我都不再覺得驚訝了。」熱刺及賀芬咸都於網上聲援施斯隆。

施斯隆今季被借到賀芬咸。（美聯社）

Everyone at the Club is with you @RyanSessegnon.



We are proud of the rich ethnic diversity that exists across our communities, fans, staff and players.



We are driven by inclusion and equality for all and nobody should have to endure such repulsive abuse. pic.twitter.com/Tliv3rdRtI — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) November 3, 2020

熱刺官方Twitter說：「球會所有人都與你施斯隆同在。我們熱刺為球迷、職員及球員的種族多元性而自豪，我們相信包容及人人平等，任何人都不應受到這種令人反感的辱罵。」

施斯隆收到歧視DM。（網上圖片）

賀芬咸亦支持可出任左翼的施斯隆：「我們的球員施斯隆今天成為了網絡種族歧視的目標。賀芬咸支持包容及互相尊重，任何形式的種族歧視及排斥都不能接受。向種族歧視說不！」施斯隆今季被借到賀芬咸，至今連同盃賽已上陣5場。

Today, our player @RyanSessegnon was the target of horrific online racist abuse.#TSG stands for tolerance, integration and respect. We reject all forms of racism, discrimination and exclusion and say #NoToRacism! pic.twitter.com/mb6yvSk4Yg — TSG Hoffenheim EN (@tsghoffenheimEN) November 2, 2020

熱刺及賀芬咸都於網上聲援施斯隆。（美聯社）

今時今日科技發達，社交網站拉近球員及球迷距離，但這亦使網上欺凌及歧視愈來愈嚴重。水晶宮的韋費特沙夏接受《CNN》訪問時曾說：「對我們黑人球員來說，instagram都不那麼好玩了。我連開自己的Profile也不多，因為你不知道會收到什麼短訊。我電話沒裝Twitter，因此我敢肯定會收到大量辱罵短訊。」

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