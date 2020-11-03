【足球】賴恩施斯隆遭種族歧視　熱刺、賀芬咸力撐幼獅左閘

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今季被借到賀芬咸的熱刺左閘賴恩施斯隆（Ryan Sessegnon），於網上公開自己收到種族歧視短訊的照片。熱刺及賀芬咸聞訊即時公開聲援該名英格蘭U21國腳，齊向種族主義說不。

20歲的施斯隆上載圖片，表示收到種族歧視私訊，內容都是極盡侮辱的言語，施斯隆在圖內寫上感受：「真的難以置信SMH（Shaking my head縮寫）。最離譜的是我都不再覺得驚訝了。」熱刺及賀芬咸都於網上聲援施斯隆。

施斯隆今季被借到賀芬咸。（美聯社）

熱刺官方Twitter說：「球會所有人都與你施斯隆同在。我們熱刺為球迷、職員及球員的種族多元性而自豪，我們相信包容及人人平等，任何人都不應受到這種令人反感的辱罵。」

施斯隆收到歧視DM。（網上圖片）

賀芬咸亦支持可出任左翼的施斯隆：「我們的球員施斯隆今天成為了網絡種族歧視的目標。賀芬咸支持包容及互相尊重，任何形式的種族歧視及排斥都不能接受。向種族歧視說不！」施斯隆今季被借到賀芬咸，至今連同盃賽已上陣5場。

熱刺及賀芬咸都於網上聲援施斯隆。（美聯社）

今時今日科技發達，社交網站拉近球員及球迷距離，但這亦使網上欺凌及歧視愈來愈嚴重。水晶宮的韋費特沙夏接受《CNN》訪問時曾說：「對我們黑人球員來說，instagram都不那麼好玩了。我連開自己的Profile也不多，因為你不知道會收到什麼短訊。我電話沒裝Twitter，因此我敢肯定會收到大量辱罵短訊。」

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