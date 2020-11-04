【歐聯】薩爾斯堡有個南野拓實師弟　後備上陣1分鐘即射破拜仁

在拜仁慕尼黑大勝薩爾斯堡6：2的歐聯比賽中，有位陌生的日本球員入波。24歲的奧川雅也（Masaya Okugawa）在薩爾斯堡落後1：2時後備入替，登場後1分鐘即為球隊追成平手，引起關注。奧川雅也是南野拓實的師弟，留歐已經5年，未來會否像師兄南野般大放異彩？

比賽到65分鐘，主場的薩爾斯堡仍落後1：2，他們作出調動，派遣日本翼鋒奧川雅也入替祖奴蘇域，加強攻力。這個換人的效用「快過打針」，中堅拉馬路前場迫搶成功，即放直線，交到奧川雅也腳下。他一控，順勢入禁區，在拜仁守將趕到前射入，上陣1分鐘即為薩爾斯堡追平2：2。

【再有日本球員閃耀歐聯：奧川雅也】

這是奧川雅也職業生涯首個歐聯分組賽入球，他在9月對特拉維夫馬卡比的附加賽曾經有1個入球。同樣是日本球員，同樣是進攻球員，可勝任攻中或兩翼，同樣在歐聯對強隊入波，相信大家都會想起南野拓實。南野拓實在上屆歐聯分組賽表現突出，作客利物浦入波，最後獲利物浦青睞，登陸英超的大舞台。

【奧川雅也後備1分鐘即入波】

奧川雅也及南野拓實說得上同門師兄弟，奧川雅也比南野少1歲，也比南野遲半年來到歐洲。南野拓實在2015年初加盟薩爾斯堡，即獲得重用。奧川雅也就在2015年中來到薩爾斯堡，但他最初被送到衛星球會，被外借出去磨練，到2019年中才開始上位。去年南野拓實代表薩爾斯堡出戰歐聯，在晏菲路入波又助攻，光芒四射，當時奧川雅也就坐在後備席上，亦有在末段入替。

奧川雅也去年與薩爾斯堡續約到2023年。（Instagram）

奧川雅也在19歲外流，開始效力薩爾斯堡，期間曾被送到衛星球會。（Instagram）

奧川雅也現時是薩爾斯堡的輪換球員，有時正選，有時後備，今季奧甲2次正選2次後備，暫未有聯賽入球；他上季在奧甲則有9個入球。

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