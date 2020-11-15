【球衣情報】港超聯8隊球衣圖鑑　愉園印字藏小秘密

新一季港超聯已有菁英盃率先開戰，聯賽亦會在11月21日正式展開，8支參賽球隊的戰衣都已在比賽中亮相。對於球衣愛好者來說，港超球衣既不會「一街都係」、要購買也不算困難，值得留意。 除了球衣本身的細節，今季不少球會均追上潮流，為球員拍攝具質素的造型照，令球衣更吸引。

傑志

上季聯賽冠軍傑志連續10季與Nike合作，今季球衣續用Dri-FIT技術布料。傑志球衣過往常跟日職廣島三箭起用同一模版，今季則與中超深圳佳兆業同一模版。主場球衣以天藍與深藍色為主色，細節位則是鮮艷的粉紅色幼斜間；比起主場球衣，白色的作客球衣設計雖然簡單，但配上粉紅色的贊助及球員印字，更加搶眼。

比較可惜的是，因應足總今季更新球衣規例，號碼印字不能橫跨兩種顏色，令球員穿着主場球衣落場作賽時，號碼必需以一塊深色色塊「墊底」，尤其雙號碼的巨型色塊大大影響觀感。

【傑志2020/21球衣】

+ 6 + 6 + 6

東方龍獅

上季的盃賽「雙冠王」東方龍獅，繼續以傳統藍色為主場球衣主色，剪裁是贊助商adidas今季常用款式Condivo 20，與李斯特城、橫濱水手及多隊國家隊等相同的粗V領和膊頭三間，主客波衫都簡潔俐落，球衣主色上有深淺不一的色塊，不會太過單調。胸口贊助則由TOPEAST換成UPBEST（美建集團），但對視覺影響不大。

主場球衣相較上季的幼邊V領、藍底混黑紋，今季的藍白分明更有種傳統美。雖然作客球衣是「蝦人着」的白色，但剪裁不算非常修身，球迷也可輕鬆Carry。印字採用「跑道字體」，也是港超多隊中較特別的一款。

【東方龍獅2020/21球衣】

+ 3 + 3 + 3

理文

理文上季主場球衣是2018世界盃的德國國家隊模版，今季球衣終於不是舊款式，起用2020年的Regista 21，主場球衣與今季英超球隊富咸的作客球衣同款，都是蛋黃色主色、雙肩有白色三間及網點狀細節，設計則較為簡潔，猶幸球衣不乏黑色元素，除了球員背號，新設計的胸口贊助LEE MAN（理文）亦是黑色，有黃黑的對比才是理文。

作客球衣基本上與主場是同一模版，但顏色換上炭黑色，相當俐落、乾淨的設計。值得一讚的是球會攝影師為球員拍攝多幀造型照，令波衫看上去更加吸引。

【理文2020/21球衣】

+ 2 + 2 + 2

冠忠南區

南區是港超聯唯一以Macron為球衣贊助的球隊，兩者自2017/18球季開始合作，過往常有佳作，最令人印象深刻是合作首季在商場舉行大型發布會，由球員擔任模特兒示範各款服飾。

今季主場球衣繼續以鮮紅色作主色，有不算明顯的深淺粗斜間，配小V領，領口、衫腳、腋下及膊頭都有白色細節位，較特別的是胸口號碼置左，配以ISUZU（五十鈴）的贊助，相當醒目；背號則起用會徽的「紅藍白」，以白色號碼框上深藍色邊線及紅色中線，也是簡潔清晰的設計。作客球衣模版相同，但換上多隊選用的白色主色，襯上黑色細節，胸口贊助則是紅色，「白、黑、紅」配色相當討喜。

【冠忠南區2020/21球衣】

愉園

一代勁旅愉園上季堅持參戰復賽，一眾小將表現甚具鬥志，今季各隊實力拉近下，值得期待；球員年輕，但主場球衣則保持「快活谷」的傳統綠色。模版與理文一樣，是adidas今季常用款式Regista 21，印字用上對比鮮明的橙色，令人聯想到德國球會雲達不來梅；印字當中更藏有銅鑼灣地圖壓紋，細看會見到銅鑼灣希慎道、跑馬地（快活谷，愉園綽號）外的黃泥涌道，別具心思。

作客球衣模版則是同牌子另一大熱款式Condivo 20，與東方龍獅一致，顏色換上白色為主，膊上三間及袖邊則是黑色，配上綠色贊助商及會徽，整體和諧也大方。不過港超聯8隊中，僅愉園一隊以綠色為主場球衣顏色，與藍衫的東方碰頭時亦是穿綠衫，白色作客球衣登場的必要性似乎不高，還看會方如何安排了。

【愉園2020/21球衣】

+ 5 + 5 + 5

天水圍飛馬

今季回歸天水圍的飛馬足球隊，重新以元朗大球場為主場，球衣續以黃色為主色，不過與以前天水圍飛馬的「黃紫」配色不同，今季主場球衣以黃色為主、黑色作細節，作客亦是不敗的白色配黑色，背號則是簡潔的黑色實心字。

雖然飛馬的球衣贊助商與東方、理文及愉園同樣為adidas，但模版與3隊友隊不同，而是上季常見於歐洲球隊的Tiro 19，包括19/20的錫菲聯作客、屈福特作客等。飛馬回歸地區，相信會與當區有所合作，不知道「大西北」居民購買球衣又會否有優惠？

【天水圍飛馬2020/21球衣】

標準流浪

永遠不是最多資源、但永遠受球迷注目的經典球隊，今季迎來兩位青訓產品盧均宜和林嘉緯回歸，不忘以這對「孖寶」展示新球衣。新季波衫續用西班牙品牌Kelme，配色反而更特別，更是港超今季暫時唯一有「第三球衣」的一隊。

流浪主場球衣是球會會徽的天藍色、配深藍色背號及贊助，第三球衣則是藍配一抹紅色及白色背號，唯獨作客的橙紅色球衣略嫌太刺眼，配黑色褲有點元朗足球隊影子。

【標準流浪2020/21球衣】

+ 5 + 5 + 5

晉峰

從甲組升上港超的晉峰，雖然與日職的浦和紅鑽並非同一球衣贊助，但與浦和球衣的鑽石紋設計相當近似。主場是醒目的螢光粉紅色纘紋，作客則是黑色鑽紋撞粉紅色V領，加上後領粉紅細節上繡有「晉峰」二字，頗為吸引。兩件球衣乍看都非常不俗，唯獨胸口贊助的「未來香港足球發展慈善有限公司」略嫌文字太多，影響整體觀感。

【晉峰2020/21球衣】