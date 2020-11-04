【FIFA 21】十大FUT低價90+快馬　德甲韓星實用最抵玩

《FIFA 21》一大重要球員數據為速度，《FIIFA》並非沒有速度高於90又好用的球員，今次將為大家介紹10名於FIFA Ultimate Team（FUT）中，不用50000 FIFA幣就可買到的「快馬」，當中最便宜的更不用1000幣。

速度於今集《FIFA》而言十分重要，陣中有「快馬」領軍攻，將會更易找到更多入球。玩Career Mode的時候，只要有足夠資金，要得到速度快的球員不難，但在FUT因為球員市場價格可升可跌，故「手緊」的時候入貨有一定難度。

不過，市場中現時確實有一班前線球員速度高，而且價值不高，絕對可以一試。

FUT十大5萬幣以下快馬：

+ 4 + 4 + 4

辛特麥斯明雖非最快，而且綜合能力值得80，但這名速度93的法國快翼Skill Rating達5星，讓他可以用不少招數去過人。

至於最便宜的黃喜燦只用800就可得到，Agility 達91配合93的速度，讓他轉身、轉向及避開對手攔截都十分輕鬆，絕對是個好選擇。

【《FIFA 21》Career Mode潛力最高20人】

+ 14 + 14 + 14

《FIFA 21》能力值跌幅最大球員Top 10：

+ 4 + 4 + 4

《FIFA21》能力值排名1至10球星：