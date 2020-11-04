【游泳】方力申34分鐘紀錄片記載40歲的鬥志　籲小孩勿過早練專項

前港隊游泳代表方力申（Alex）在去年11月6日，以破紀錄的10小時43分鐘6秒完成香港環島泳挑戰，打破英國泳手保持的紀錄。 近一年過去，方力申用一段約半小時的紀錄片，傳遞自己退役後仍不滅的運動員鬥志與堅持。

長達34分鐘的《A Dream Of A Lifetime》紀錄片，一口氣濃縮了方力申由緊密備戰到摸黑破浪前進到達終點的故事；「游到嘔」兼嚴格控制飲食的訓練，全程逾10小時的45公里挑戰，划手不少於3萬次、亦不能上船休息，只能邊踩水、邊補給。

方力申去年挑戰環島泳時，距他退役已15年，卻能比預定時間提早近1.5小時完成，當熟悉的臉龐在首播會齊聚一堂時，再一次喚起那熱血感人的記憶。

方力申去年以破紀錄時間完成環島泳：

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10小時43分鐘6秒是激勵人心的結果，紀錄片承載了死板的數字背後，那10小時在水中不為人知的體能極限與掙扎。

20歲的方力申在2000年是悉尼奧運中的香港代表，30歲的他是歌手和演員；40歲，他仍是兩項香港游泳紀錄保持者，外加這項環島泳紀錄。

自稱「游水仔」的他為「點滴是生命」籌得逾港幣1,000萬，善款也已逐步落實到各個水項目。一年後看到紀錄片，喚起了他曾為運動員的熱血，「其實想不到的是，我沒放棄游泳。準備環島泳之前，我已15年沒有游泳，沒想過完成挑戰後，我仍有繼續游下去，重新愛上游泳。」

島泳挑戰一年後，方力申舉行了紀錄片首播會。（盧翊銘攝）

他坦言退役後再游泳時，放下了運動員的自我，「以前沒有進步便不想繼續練，因為覺得不會再進步，反而現在40歲了，覺得40歲與40歲比較，原來我不差喎！有了40歲的目標。」

方力申曾在2000年悉尼奧運刷新200米背泳及400米個人混合泳兩項香港紀錄，20年過去，仍未被「後浪」推倒。關於香港紀錄，他想了想說：「香港游泳其實進步了很多，何詩蓓打破亞洲紀錄，時間也登上世界前10泳手，香港的短途項目其實進步很多。」

方力申的親人好友前來，一起重溫這熱血感人的壯舉。（盧翊銘攝）

他認為所保持的兩項香港紀錄仍未被打破，是小孩子太早集中練專項。「我們以前什麼都要游，小朋友在發育期間有很多可能性，不應只集中練一兩項，不然大家都會想練短途，練習時間較短、又多比賽機會，這種風氣不太好。多作嘗試，可能練長途便有香港紀錄了。」

就是他敢於挑戰和嘗試，去年在退役15年後再創下一項香港紀錄。他曾表示想參戰先進組世界游泳錦標賽，然而疫情改變了世界，未來仍是未知數，他指仍想比賽，視乎練水進度，就如他在紀錄片中說：「有付出就有機會。」

縱使退役近16年，紀錄片中的方力申不是「ABC君」，仍是那堅守目標的泳手，以真實激勵人心。