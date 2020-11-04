【游泳】歐鎧淳盼更多體育紀錄片　「傳達運動員第一身感受」

體育競技紀錄片把運動員的人生濃縮於競賽場地，無論失意還是得意，鏡頭裏都是最真實的表達。 「運動員很難把第一身感受傳達。」明年將出戰東京奧運的歐鎧淳坦言，香港運動員能擁有一條紀錄片是很難得的事。

前港隊游泳代表方力申（Alex）在今日（4日）舉行《A Dream Of A Lifetime》環島泳紀錄片首播會，去年曾陪師兄一起練習並擔任其中一段泳手的女飛魚歐鎧淳，認為紀錄片能闡釋運動員堅持的終極意義。

2018年雅加達亞運會前，《01體育》記者隨歐鎧淳、鄭莉梅、江忞懿與教練到高雄採訪一星期，貼身拍攝了訓練日常的紀錄片。時間能讓一部紀錄片有質感，時間也成就了一個運動員的堅持和韌性，時間對泳手來說更是超越勝負的意義。

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歐鎧淳去年曾陪師兄一起練習並擔任其中一段泳手，今日出席紀錄片首播會。（盧翊銘攝）

方力申去年以破紀錄時間完成環島泳：

+ 19 + 19 + 19

她坦言對運動員來說，「被紀錄」是一件很美好的事，「這也是體育記者的重要性，運動員很難Capture到自己，以第三身角度看到自己發生什麼事，也很難向外界傳達到第一身的感覺。」

運動員在訓練經歷的挫折和掙扎、挑戰自我的苦、與逼使自己極限的瘋狂，外界只能以紀錄的數字概括，卻未能真切感受到運動員的強大意志。「堅持」只是褒義詞，卻沒有畫面。

「是很重要的，香港體育需製作多點紀錄片，大家也給體育記者更多支持。」就如方力申完成45公里環島泳的前港隊泳手魂，也在34分鐘紀錄片完美呈現。

歐鎧淳坦言運動員的訓練和競技點滴值得被紀錄。（盧翊銘攝）

望見到隊友的紀錄片

港隊隊友何詩蓓在國際游泳聯賽（ISL）5度打破亞洲紀錄，包括以51.14秒推前個人保持的短池100米自由泳亞洲紀錄，歐鎧淳笑言對方速度太快，難以明白「51秒是什麼概念」，「以前她剛剛讀大學時，我們曾一起為港隊出外比賽，與她一起會更有推動力。」

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何詩蓓在今季ISL連破紀錄，歐鎧淳指大家也許習慣前者不停破紀錄，卻未感受到背後堅持不懈的訓練。（SwimSwam）

她續說：「大家好像已習慣了Siobhan不停破紀錄、習慣了她好勁，也許亦需要為她製作紀錄片，傳達其實不是易事。」

去年在游泳世界盃以1分00秒22達到奧運100米背泳A標的歐鎧淳，疫情下一度離開體院未能訓練，最近重返體院訓練後需重新練回水感，她現時仍會以59秒99作目標，希望有機會再到澳洲備戰東京奧運。