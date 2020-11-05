【歐聯】曼聯爆冷1：2不敵巴沙克舒希　後防低級失誤醜死鬼

曼聯再輸一場！歐聯H組第三輪分組賽，曼聯作客土耳其的巴沙克舒希，竟然爆冷以1：2落敗，吞下今季歐聯首場敗仗。 曼聯防線再度被人咎病，其中後場突然間全員失蹤，導致首個失球更是「輸得肉酸」，主帥蘇斯克查賽後為鬆散的防線負上責任。

曼聯近況反覆，上周歐聯以5球大破RB萊比錫，卻在英超以一球不敵阿仙奴，今次紅魔鬼出征土耳其鬥巴沙克舒希，力爭在歐聯分組賽3連勝。曼聯主帥蘇斯克查在正選陣容作出數個改動，先由甸恩軒達臣把關，收起普巴改以雲迪碧克擔任中場，後防小將杜安薛比則夥拍馬古尼扼守中路。

甸恩軒達臣今仗取代迪基亞擔正把關。（路透社）

曼聯前兩輪先後擊敗巴黎聖日耳門及RB萊比錫，今仗面對公認實力稍遜的巴沙克舒希，3分卻未能袋袋平安。

曼聯後防再一次犯下低級錯誤，全軍10人壓上前場，對方一次長傳便輕鬆撕破曼聯防線，後場只剩下門將甸恩軒達臣一人，曾效力車路士的老將丹巴巴亞（Demba Ba）在自己後場接應沒有越位下長驅直進，即使馬迪奮力回防依然無補於事，巴亞單刀一射破網，12分鐘先開紀錄。

老將丹巴巴亞把握曼聯防守失誤先開紀錄。（路透社）

曼聯後防真空丹巴巴亞建功片段：

Demba Ba feeling like Ronaldo against Man utd defence #IBFKMUN pic.twitter.com/ocDv1EY34y — 𝕄𝖆𝕟𝕤𝖆 (@Mansa_xy) November 4, 2020

上半場末段，曼聯再度在後場犯錯，馬達被對手搶去控球權，隨即策動反擊，丹巴巴亞特意「大漏」讓給後上的隊友維斯卡（Edin Visca），無人看管下勁射入網，40分鐘擴大領先至兩球。曼聯及後立即回應，勞基梳爾左路傳中，馬迪爾跳頂頭槌建功，完半場前追至較接近紀錄。

巴沙克舒希的維斯卡交出一傳一射，助球隊爆冷擊敗曼聯。（Getty Images）

周三晚歐聯分組賽戰果：

+ 2 + 2 + 2

曼聯換邊後繼續強攻巴沙克舒希，先後換入格連活特﹑卡雲尼及普巴惟未能收效。戰至完場前一次角球攻勢，主隊球員解圍「撻Q」幸得隊友及時在白界線前大腳踢走，力保勝局，曼聯最終以1：2爆冷不敵巴沙克舒希，各大賽事兩連敗；巴沙克舒希則取得歐聯首場勝仗。

曼聯繼不敵阿仙奴後再輸一場，各大賽事兩連敗。（路透社）

曼聯全軍只顧上前進攻，導致後場「真空」，令丹巴巴亞輕鬆建功，主帥蘇斯克查承認戰術出現問題，「當我們以短角球進攻時，全軍忘記需要防守只顧上前，讓丹巴巴亞可以單刀射入，這明顯不是一個正常的失球，我必須為此負上責任，我忘記對方還有一人在最前線，這是個不可饒恕的失誤。」

繼前隊長堅尼炮轟曼聯後，如今再有名宿開腔，史高斯直言這失誤只會在小朋友的賽事中出現，「不論如何進攻，必須要有一人守在中圈附近，整體佈防出現嚴重犯錯，就像在U10賽事出現的問題竟發生在曼聯身上。」

曼聯主帥蘇斯克查為防線低級犯錯承認責任。（路透社）

英超第8輪直播賽程（按圖放大）：