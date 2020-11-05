【歐聯】車路士3球輕取雷恩　華拿梅開二度　文迪繼續不失

歐聯第三輪分組賽，車路士主場迎戰法甲的雷恩，新加盟的門神艾度亞文迪即倒戈舊東家。 面對舊球會同樣「無情講」，文迪依然力保不失，結果車路士由迪姆華拿12碼梅開二度及譚美阿巴謙建功，以3球輕取雷恩。

自艾度亞文迪（Edouard Mendy）加盟車路士後，該名塞內加爾門將為球隊把關的賽事仍然保持清白之身，後防穩定性得以改善。文迪轉會後，立即有機會在史丹福橋倒戈鬥雷恩，而文迪當然正選上陣。

車路士公布夏維斯確診新冠肺炎，大軍名單當然沒有該名德國中場的名字，主帥林柏特改以美臣蒙特任進攻中場，迪姆華拿及薛耶治負責邊路側擊，前線則由譚美阿巴謙掛帥。

艾度亞文迪倒戈鬥雷恩，繼續保持不失。（Getty Images）

車路士在開賽早段博得12碼，迪姆華拿禁區內扣過雷恩的達柏治（Dalbert）後被踢跌，球證翻查VAR後吹罰12碼，雖然球隊原本的劊子手佐真奴在場上，卻依然由華拿親自操刀建功，上半場10分鐘打開紀錄。

雷恩的達柏治在上半場成為主角，先侵犯薛耶治領黃，及後在禁區內犯手球，再度輸12碼外，更取得第2面黃牌，兩黃一紅被逐，12碼同樣由華拿主射，信心十足地勁揪網頂破網，41分鐘梅開二度，帶兩球領先優勢返回更衣室。

華拿今季3次主射12碼同樣命中。（Getty Images）

周三晚歐聯分組賽戰果：

+ 2 + 2 + 2

十人應戰的雷恩，在換邊後初段再度失守，列斯占士右路助攻傳中，阿巴謙搶點成功快腳射入，下半場5分鐘錦上添花，將比數改寫成3：0。雷恩及後亦有「破蛋」的良機，加連尼亞的撞射卻被舊隊友文迪撲出，最終車路士以3球輕取雷恩，暫時3仗錄得2勝1和，在歐聯E組以較佳得失球力壓西維爾暫列榜首。

譚美阿巴謙換邊後再建功，為車路士射成3：0。（Getty Images）

車路士3球淨勝雷恩，艾度亞文迪為車路士披甲的6場賽事依然力保不失，以及連續5場保住清白之身，「車仔」對上一次連續5場不失球已經要數到10年前。該名雷恩舊將賽後當然與一眾舊隊友「攬攬」，順道短暫敍舊。

文迪與雷恩舊隊友在史丹福橋重逢，雖然各為其主，大家依舊賽後短聚一番。（路透社）

文迪連續5場不失：

由華拿代佐真奴做劊子手 林柏特：「大家都係為隊波好」

佐真奴今仗以隊長身份正選領軍，惜該名意大利中場的12碼劊子手位置勢被華拿取代，事關今仗兩個12碼同樣並非由佐真奴操刀，林柏特賽後指早前與佐真奴就事件溝通，並欣然接受，「當主射愈多12碼，宴客的機會亦會增加，這是十分正常。佐真奴近期射失兩球，我與他在賽前討論這個話題，他十分專業地接受決定，並表示球隊利益才是最重要。」

華拿賽後同樣表示林柏特開賽前通知他將成為劊子手，同時指佐真奴並無半點不滿，「領隊賽前通知我在今仗主射12碼，對一個前鋒入球是十分重要，我並不介意來自12碼，而佐真奴亦接受林柏特的決定，一切以球隊利益為先，這是十分重要的一點。」

林柏特今仗改由迪姆華拿擔任12碼劊子手，即梅開二度，佐真奴（右）亦為隊友高興。（Getty Images）

英超第8輪直播賽程（按圖放大）：