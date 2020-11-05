【F1】法拉利2021引擎測試成績理想　回顧「引擎門」事件

法拉利今年F1成績令人失望，引擎速度追不上對手為一大原因。車隊話事人賓諾圖（Mattia Binotto）近日表示2021年賽季的新引擎測試結果理想，希望可以一洗今年頹風。

法拉利今年表現插水，由前列爭標分子變成中遊隊伍，現時僅以103排第六，與去年同期已得326分相差甚遠。早在測試時，這支意大利老牌勁旅已發現引擎有問題，直路上比最

大競爭對手平治差距頗大，再加上研發新車方向有誤，成為他們今年只上頒獎台兩次的主要原因。

法拉利今年成績令人失望。（Getty Images）

F1伊莫娜前十名：

+ 4 + 4 + 4

法拉利引擎不濟，更令到另外兩支顧客車隊愛快及哈斯表現下滑，兩隊現時分別以8分及3分排在車隊榜尾三及尾二。

「The Prancing Horse」頹勢不止，賓諾圖早就表示今年已經等同「玩完」，當時外界更認為法拉利要再奪得分站冠軍，或要等到2022年大改例後。不過，賓諾圖近日為法拉利車迷帶來好消息，2021年的新引擎在測試表現理想。

法拉利今年表現失準一大原因為引擎表現差勁。（Getty Images）

賓諾圖指法拉利2021年引擎測試成績理想。（Getty Images）

2021年F1改例，限制車隊在車廠測試引擎的時間，賓諾圖就指車隊將會盡力在有限的時間，用不同方法尋找搾出更多馬力的方法。

事實上，法拉利近期表現確有好轉，陸克萊（Charles Leclerc）近5站都以前十完成比賽，為法拉利取得不少分數，葡萄牙、伊莫娜兩站分別以第四、第五完成比賽。

法拉利2018及2019年引擎被質疑「出術」，比利時站勝出後，更被指至少比其他車廠引擎多50匹馬力。（Getty Images）

法拉利「引擎門」事件始末

法拉利雖指引擎問題來自Lubrication system，但外界卻認為與上季被國際汽車聯會（FIA）調查及加強管制，不能再「偷雞」有關。

法拉利2018年強勢挑戰平治的V6混能引擎年代霸主地位，但2018年五月多支車隊懷疑法拉利引擎「出術」，「偷雞」瞞過FIA於賽車上安裝的耗油量監測器，又有人懷疑法拉利引擎違例加裝電池，但當時FIA未有介入。

2019年法拉利引擎「出術」之說依然不散，六月於加拿大站，雷諾表示對法拉利引擎的表現到驚訝。不過，法拉利直到休季前都未能贏得分站，故當時「出術」之說，仍是止於流言。

法拉利連贏比利時及意大利站，陸克萊連奪兩站冠軍。（Getty Images）

不過，隨法拉利連贏比利時及意大利兩站引來更多懷疑。法拉利在直路上的速度遠超領導群雄多年的平治，平治話事人禾夫（Toto Wolff）直言平治、雷諾及本田的引擎表現仍處於「競爭範圍」內，但法拉利的引擎有可能比3廠的引擎多50匹馬力。

紅牛於比利時站向FIA提出檢查法拉利引擎的要求，FIA於去年十一月美國站舉行前展開調查，查看法拉利是否違例瞞過FIA於賽車上安裝的耗油量監測器。

F1 2014年開始於每架賽車的引擎加裝耗油量監測器，監察賽車耗油量有沒有超過規定的每小時100 kg，但只要找到監測頻率，確是有可能騙過監測器。

法拉利美國站表現插水，令到「引擎門」事件炒得更熱。（Getty Images）

令人意外的結局 FIA被指包庇法拉利

法拉利於美國站突然失速，最終華迪爾（Sebastian Vettel）退賽，陸克萊得第四，但被前三拋離甚遠，被外界認為法拉利怕被FIA發現違規而停止「出術」。不過，這未有阻止FIA於十二月充公法拉利引擎作調查用，當時法拉利仍表示沒有違規，引擎設計一切都在賽例許可之內。

事件最後迎來最令人意外的結局。FIA二月表發聲明，指與法拉利就調查結果達成共識，不會發表報告內容，引起多支車隊不滿，認為FIA包庇法拉利，更聯合起來威脅入稟法院告FIA收起報告結果。

FIA其後回應指保密協議完全合法，但亦表明法拉利2019年版本引擎有問題。FIA亦於引擎加裝多一個監察器，杜絕任何「出術」手段，外界認為法拉利因此而失去了引擎優勢，導致今年表現嚴重下滑。

F1最後4站賽程（按圖放大）：