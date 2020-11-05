【足球】曼城中場獲英格蘭重召　曾於冰島達反衛生指引被踢走

英格蘭近日公布11月中國際賽大軍名單，曾於冰島邀約女性上酒店房的曼城中場菲爾科頓（Phil Foden）獲得領隊修夫基（Gareth Southgate）重召，至於事件另一主角、曼聯翼鋒格連活特就榜上無名。

科頓及格連活特於上輪國際賽對威爾斯、比利時及丹麥無緣代表英格蘭，英國傳媒認為領隊修夫基以此作為冰島事件的懲罰。

隨停賽處分完結後，修夫基決定於今次國際賽檔期重召科頓，但格連活特立未獲徵召，今輪已有6名前鋒，包括譚美阿巴謙、卡維特利雲、哈利卡尼、拉舒福特、查頓辛祖及史達寧，實無位置容立格連活特。

英格蘭於11月國際賽期先與愛爾蘭進行友賽，再於歐國聯分組賽作客比利時及主場鬥冰島。

科頓重返英格蘭隊。（Getty Images）

科頓及格連活特於9月歐國聯對冰島取得英格蘭首頂「喼帽」，二人戰畢該仗後，被發現相約兩名冰島女生在酒店見面。事件曝光後，英格蘭足總以二人違反隔離令，驅逐出國家隊，無緣出戰作客丹麥的歐國聯賽事，提早「返歸」。

格連活特與冰島模特兒Nadia在網上認識，更邀請對方到酒店見面。（Getty Images）

曾參選冰島環球小姐的Nadia，接受訪問開腔談及酒店應約的事件。（網上圖片）

年僅20歲的科頓及18歲的格連活特上了寶貴一課，二人不僅提早執包袱，更因違反防疫令，被冰島當局罰款25萬冰島克朗（約1360鎊），而英格蘭國家隊主帥修夫基批二人「天真」。兩人公開道歉，承認行為不智、不負責任。

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