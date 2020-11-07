女足｜香港門神吳卓蔚外流關鍵戰憾負　「要跟台灣女生一樣硬淨」

外流台灣兩個月，香港女足守門員吳卓蔚只踢了兩場比賽，最終更以敗仗落幕。可是這位樂天女孩仍會堅持走下去，「希望會為香港球迷帶來好消息。」

「人生第一次做這麼多比賽相片的主角！」、「很希望快點到聽日！」

香港女足門神吳卓蔚昨晚向記者透露出戰台灣木蘭聯賽盃決賽前的心情，可見她既忐忑又興奮。原來她對上一次這麼期待一場比賽，已經要數到今年3月、為港隊出戰土耳其盃。

阿Mi賽前對決賽十分期待，這份感覺已經足足有半年沒體會過了。（台中藍鯨 Taichung blue whale Facebook圖片）

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繼準決賽勇挫臺北熊讚，阿Mi效力的藍鯨冠軍戰要鬥聯賽冠軍花蓮。雙方聯賽交手三次，藍鯨全數落敗；可幸的是決賽在台北上演，她無須再坐6小時火車作客。不過，勝利女神沒有站在阿Mi的一方，決賽下半場花蓮一記角球攻勢，阿Mi出迎時打空被對手射入，最終藍鯨以一球飲恨。

台中藍鯨於木蘭聯賽盃決賽對花蓮，結果以0：1落敗。（台中藍鯨 Taichung blue whale Facebook圖片）

「唔甘心就一定有，但大家都沒有放棄、戰鬥至最後一刻，努力挽回局勢。可惜結果只差一點點，我們下年一定捲土重來！」因犯錯而與錦標擦身而過，阿Mi賽後保持一貫樂天女孩的心態，為隊友以至香港球迷發放正能量。

台灣女足聯賽球季正式完結，意味阿Mi跟藍鯨簽下的短期合約也即將告終，她暫未跟球隊討論去向，「希望會為香港球迷帶來好消息。」連同自我隔離、操練跟比賽，阿Mi的台灣旅程轉眼已經兩個月，是逗號或是句號，仍是未知數，然而她早已獲益良多。她說：「踢過才發現原來比賽節奏這麼重要，台灣女球員都十分硬淨，我會好好學習。」

外流兩個月，台灣女足的球會、打氣、宣傳文化都令阿Mi見識甚多。（台中藍鯨 Taichung blue whale Facebook圖片）

港超聯頭兩輪賽程（按圖放大）：