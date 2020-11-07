【西甲】皇馬雙星確診新冠肺炎　夏薩特傷癒復出3仗再缺陣

繼C朗拿度﹑伊巴謙莫域及普巴等球星後，再有大名球星確診患新冠肺炎。皇家馬德里官方宣布夏薩特及卡斯米路雙雙染疫，篤定錯過今周鬥華倫西亞的聯賽。 夏薩特早前因右腳肌肉撕裂，養傷一段時間，在上月底的歐聯復出，僅上陣3仗後再度缺陣，相當「黑仔」。

皇家馬德里早前成功「反底」，在國家打吡力挫巴塞隆拿後，連續3場不敗，挾強勢作客鬥華倫西亞，力爭登上榜首。

皇馬在今輪聯賽前傳來壞消息，繼周一（2日） 宣布艾達米列達奧（Eder Militao）患新冠肺炎後，再添兩將因肺炎缺陣，透過官方網站公布夏薩特及卡斯米路確診新冠肺炎。皇馬在當地周五（6日）早上為一眾職球員進行病毒測試，發現夏薩特及卡斯米路的結果呈陽性確診，篤定未能隨隊在作客華倫西亞一仗上陣。

夏薩特今季「黑氣」纏身，復出僅3仗便染新冠肺炎，需要再度休息。（資料圖片／Getty Images）

【皇馬染疫3將】

夏薩特在西甲開季首兩場賽事未有上陣，及後在9月底右腳肌肉撕裂，休養約一個月，各大賽事缺陣5仗後，在歐聯分組賽對慕遜加柏一仗中後備入替，今季首度為皇馬披甲，及後聯賽鬥侯爾斯卡及歐聯對國際米蘭同樣正選登場，更在侯爾斯卡攻入首個「士哥」。

夏薩特今季為皇馬上陣的時間，僅佔全隊的一成。正以為「夏世三」狀態逐漸上升之際，如今卻患上新冠肺炎，無奈地再度缺陣，並大有機會錯過代表比利時出戰國際賽期的3場賽事。

夏薩特對侯爾斯卡一仗攻入今季首個入球。（資料圖片／Getty Images）

【曾被新冠肺炎折磨的足球名將】

+ 50 + 50 + 50

同樣染疫的巴西中場卡斯米路（Casemiro），是主帥施丹的必然正選，今季合共為皇馬在聯賽及歐聯上陣10場，絕對是球隊的重心球員，相信卡斯米路的缺陣令施丹十分「頭痕」。

卡斯米路是皇馬今季的必然正選，如今他因病缺陣對施丹的部署甚有影響。（資料圖片／Getty Images）

英超第8輪直播賽程（按圖放大）：