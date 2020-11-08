【英超】水晶宮4：1挫列斯聯　班福特膊頭越位再惹爭議

英超第8輪，水晶宮主場迎戰列斯聯，今仗VAR再有爭議判決，列斯聯前鋒班福特的肩膀越位「食詐糊」，即使這名列斯聯射手及後亦有進帳，同樣未能阻止球隊輸波，結果水晶宮以4：1擊敗列斯聯。

「升班馬」列斯聯近況反覆，近3場英超聯賽錄得一勝兩負，上仗主場以1：4不敵李斯特城，今仗作客鬥水晶宮。

主隊水晶宮憑中堅史葛丹恩（Scott Dann）的頭槌入球，12分鐘先開紀錄，及後列斯聯隨即回敬一球，首席射手班福特（Patrick Bamford）建功，VAR卻因他的肩膀越位而判入球無效，再度惹起爭議。

伊斯轟入罰球，為水晶宮再添紀錄。（路透社）

英超第8輪戰果（按圖放大）：

列斯聯未能追平，及後更再度失守，伊比爾治伊斯（Eberechi Eze）罰球妙射入網，將領先優勢擴大至兩球。列斯聯的班福特早前雖然「食詐糊」，但「係你嘅始終都係你嘅」，班福特接應基列治的頭槌二傳建功，27分鐘追成1：2較接近紀錄。

班福特狀態大勇，「食詐糊」後建功，攻入今季第7個聯賽入球。（路透社）

不過，列斯聯實在欠運，希達哥斯達回防時被對手省中「擺烏龍」，水晶宮完半場前再度拉開比數至3：1。換邊後，佐敦阿休禁區內建功，攻入今季首個英超入球，為水晶宮奠定4：1的勝局。

哥斯達回防時落腳被省中「擺烏龍」。（路透社）

英超第8輪直播賽程（按圖放大）：