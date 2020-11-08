【西甲】美斯神走位獲譽「不觸球助攻」　巴塞終贏波神童卻重傷

在西甲4場不勝的巴塞隆拿，昨晚（7日）主場迎戰貝迪斯，隊長美斯後備上陣攻入兩球，助球隊獲得逾月來的聯賽首勝。但壞消息是，剛滿18歲的神童安素法迪（Ansu Fati）半月板受傷，或需長唞。

巴塞隆拿昨晚公布正選陣容時，赫見美斯先列後備，是逾1年、也是37場聯賽以來的首次，並由奧士文尼迪比利（Ousmane Dembele）、安素法迪（Ansu Fati）、基沙文（Antoine Griezmann）及17歲小將柏迪（Pedri）正選攻堅。

迪比利22分鐘一記妙射為巴塞打開紀錄，獲美斯在看台送上掌聲，但上半場補時階段被追和。

開波之時，美斯卻在看台，是近一年少見的光景。（路透社）

安素法迪被剷傷 賽後證重傷需長唞

上半場尚有一個關鍵場面，34分鐘，安素法迪殺入禁區接應隊友橫傳，控球一刻卻被剷跌，他即痛苦倒地，球證亦判罰十二碼，基沙文主射被救出，意味他連續4球12碼都射失。安素法迪半場時因傷退下火線，賽後巴塞官方宣布這位剛滿18歲的新星左膝半月板撕裂，「未來數天會決定他的治療方案」。

安素法迪今季在西甲及歐聯共上陣10場，交出5個入球及2次助攻，是陣中進攻重心之一，西班牙《馬卡報》引述醫療專家指，他或因而要休戰3至5個月。巴塞隆拿近期傷兵不少，先有菲臘比古天奴要休戰，中堅朗奴阿拿奧祖也因傷要唞到11月中，如今再添傷兵，無疑是一大打擊。

安素法迪近季急速冒起，可惜剛滿18歲之時卻因傷要休戰一段時間。（Getty Images）

美斯落場 妙絕走位騙倒對手

安素法迪退下火線後，美斯終於以「後備殺手」的角色登場，他上陣後4分鐘就展現出影響力——佐迪艾巴左路地波傳中，美斯作勢衝向近柱迎向皮球，成功引得倒戈的馬斯巴查緊纏，未料美斯卻故意將皮球從胯下「漏」予後上的基沙文，一次精彩配合助巴塞再超前至2：1，獲《馬卡報》譽為「沒有觸球卻為基沙文送上了助攻」。

落後的貝迪斯60分鐘又有後衛艾沙文迪以手踭擋走迪比利射門，被球證以紅牌直接驅逐，美斯操刀射入隨之而來的十二碼，擴大領先比數。儘管10人應戰的貝迪斯在73分鐘由羅倫摩朗再追一球，但美斯82分鐘在右路接應沙治羅拔圖後腳短傳，突破越位下窄角度勁抽入網，射入個人今季第一個「生波」入球，加上柏迪在90分鐘攻入個人首個西甲入球，巴塞終以5：2大勝，終結聯賽4戰不勝走勢，但在積分榜仍未能重返前列。

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高文否認美斯因傷列後備

到底美斯為何突然轉任「後備殺手」？不同於西班牙媒體報道的「球王」腳腕有輕傷，巴塞主帥朗奴高文指，將美斯先放後備，純粹因為周中歐聯過後他「不在最佳狀態」。而美斯在半場因安素法迪受傷而入替，似乎也是實際需要多於戰術考慮。

真相如何只有高文和美斯才知道，但事實也許不重要，巴塞隆拿最終奪得近5場聯賽以來第一場勝仗，貝迪斯主帥柏歷堅尼（Manuel Pellegrini）賽後也坦承被這調動打亂部署：「美斯竟然沒有正選，我們真的沒有想過會這樣。」

事先張揚季尾會離隊的美斯，場外與家人樂也融融：

+ 3 + 3 + 3

剛從新冠肺炎的C朗拿度復出後即有好表現，他平日是這樣訓練的：