【新冠肺炎】拉素球員檢測陰陽不定　會長奇怪比喻涉性別歧視捱批

拉素近期多名球員確診新冠肺炎，但包括射手恩莫比尼（Ciro Immobile）的3名球員測試結果「陰陽不定」，或會影響他們鬥祖雲達斯一戰上陣的機會。 拉素會長洛迪圖（Claudio Lotito）就事件開腔，但言論涉性別歧視被網民批評。

恩莫比尼在歐聯對布魯日（香港時間10月29日）及辛尼特（11月5日）兩仗前，接受新冠肺炎測試均呈陽性反應，但在兩仗之間對拖連奴（11月1日）的意甲賽事又驗出陰性反應，測試結果「彈出彈入」令人費解。

中場盧卡斯（Lucas Leiva）及門將史達高沙（Thomas Strakosha）兩人，對布魯日的賽前正接受隔離，兩人對拖連奴一戰得陰性反應，但到歐聯對辛尼特賽前又得陽性反應。

拉素多人染疫，其中3人包括圖中的恩莫比尼結果反覆。（Getty Images）

3人日前再次接受測試，於羅馬的化驗所驗出陽性反應，但在南部城市艾韋利諾就得陰性反應結果。3人日前練波前離開訓練基地，意媒《Football Italia》認為球會慎防疫症蔓延，3人都不會在對祖雲達斯一戰上陣。

拉素近期多人染疫，其中安達斯彭利拿因為曾接觸其他確診者，一度要接受隔離，但結果呈陰性反應，是7人群組唯有沒有中招的球員。

拉素今輪將會大戰祖雲達斯。（Getty Images）

拉素新冠肺炎7人群組（連10月29至11月5日3輪檢測結果）：

錯比病毒為細菌 歧視性比喻人人派嬲

拉素會長諾迪圖接受訪問時十分激動：「根本就像變魔術一樣，陽性反應究竟是什麼東東？」諾迪圖又認為陽性反應未必等於會四圍傳染：「陽性反應就等於具傳染性嗎？全球所有女性的陰道都有細菌，但這不代表她們是病原體，只是某些個案會傳染給其他人。」

此言一出於網上引起不少迴響，不少網迷都表示難以置信，「吓？」、「我睇咗啲咩？」、「WOW！」之類的回應甚多，又有人認為諾迪圖「癡線」、「癡咗總掣」，應該要逮捕他，更有人痛罵諾迪圖「他X的狗屎」。

諾迪圖（中）口出狂言捱批。（Getty Images）

有球迷指出諾迪圖言論的謬誤：「細菌與病毒根本不一樣，我們體內及體外都有一些特定的細菌。不過，（諾迪圖）作為一個白癡及性別歧視者當然會認為新冠肺炎根本不是什麼大事。」不過，仍有數名球迷指拉素會長有一定道理。

拉素對祖雲達斯前6戰得10分，暫時於意甲排第11，至於「老婦人」就6戰得12分排第3，距離首6戰5勝1和的榜首AC米蘭4分。

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