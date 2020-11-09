【英超】阿士東維拉作客3球挫阿仙奴　馬天尼斯倒戈保清白之身

英超第8輪壓軸一戰，阿仙奴主場迎戰今季表現突出的阿士東維拉，門將馬天尼斯離開兵工廠後，首度返回酋長球場倒戈，該名阿仙奴舊將為維拉力保清白之身，並藉巴卡約沙卡擺烏龍及奧尼屈堅斯梅開二度，以3球作客淨勝阿仙奴。

周中戰畢歐霸盃分組賽的阿仙奴，周日（8日）再度在主場出擊，迎戰今季表現令人眼前一亮的阿士東維拉。賽程頻密下，兵工廠主帥阿迪達在早前歐霸派出副選應戰，今仗鬥維拉陣容改頭換面，當中僅門將尼奴及韋利安在周中歐霸正選上陣。

英超第8輪戰果：

+ 4 + 4 + 4

開季創下4連勝後，維拉的狀態稍稍回落，先後不敵列斯聯及修咸頓，更在兩仗失7球，但該支「黑馬」今仗遇強愈強，再度使出「巨人殺手」的本色。

作客的維拉開賽不足1分鐘便施以下馬威，麥甘尼（John McGinn）禁區內勁射破網，卻因處於越位位置的巴克利阻擋尼奴的視線，在VAR判定後推翻入球。維拉「食詐糊」後，後防一次失誤差點失守，阿仙奴新兵湯馬士柏迪把握後場回傳乏力差點有機可乘，倒戈的門將馬天尼斯及時出迎解圍。

麥甘尼開賽不足1分鐘射破阿仙奴大門，惜入球最終被VAR推翻。（路透社）

維拉的泰基特（Matt Targett）一次左路傳中，遠柱的巴卡約沙卡落腳解圍，卻情急將皮球送入自己龍門，阿仙奴在25分鐘先落後1球。兵工廠完半場前有追平機會，泰亞尼的傳中恰到好處，拿卡錫迪衝前一頂卻越楣而去，一球落後返回更衣室。

重返酋長球場倒戈的馬天尼斯，今仗力保不失。（路透社）

阿迪達半場立即「撳掣」，以施巴路斯取代柏迪，希望增強中場的創造力，該名西班牙中場及後禁區頂一記熨射柱邊出界，無功而還。尼高拉斯比比及尼基迪亞在下半場陸續入替，衝擊維拉的防線。

阿仙奴久攻不下，反而被維拉在3分鐘內連下兩城，維拉一次直接的攻勢，巴克利接應杜格拉斯雷斯的長傳並第一時間傳中，奧尼屈堅斯（Ollie Watkins）門前衝前一頂建功，72分鐘擴大比分。維拉隊長基亞利殊及後左路個人突破，造就屈堅斯再下一城，3分鐘內梅開二度，阿士東維拉奠定3球勝局。

阿士東維拉繼早前7：2大破利物浦後，再踢出一場代表作，以3球淨勝阿仙奴，取得今季第5場勝仗，以15分升上第6位，僅與榜首的李斯特城相差3分；吞下今季第4場敗仗的阿仙奴，則以12分跌至第11位。

奧尼屈堅斯3分鐘內梅開二度，為維拉奠定勝局。（路透社）

馬天尼斯倒戈完封阿仙奴 今季第4次保不失

在阿仙奴擔任副選門將多年的馬天尼斯，不甘再當替補，今夏毅然離開酋長球場，轉投阿士東維拉隨即成為球隊的一號門將。該名阿根廷門將曾直言：「所有人認為由阿仙奴加盟維拉是『降呢』，我並不認同，這是我生涯的重要一步。」

馬天尼斯今仗不算忙碌，阿仙奴今仗僅得兩次中目標攻門，今季第4場力保不失，以一場勝仗及「完封」對手證明當初的決定是正確。馬天尼斯賽後表示在回歸酋長球場全取3分及力保清白之身，全靠全隊上下的出色表現。