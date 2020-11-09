足球熱話｜俄國隊長自拍片神情陶醉　疑遭黑客外泄國家隊暫棄用

到底這些影片，拍來給誰看？ 俄羅斯網民近日流傳一條「18禁」影片，影片中人熟口熟面，疑為俄超辛尼特及俄羅斯國家隊隊長「大隻佬」迪斯尤巴。主角沒正面回應，而且如常入波，但在球會被「搣柴」，更突然落選國家隊。種種跡象顯示，「唔該你搞掂壇嘢先」。

俄羅斯的網絡社群，包括通訊程式Telegram的俄人群組，在上周六（7日）開始流傳一段影片。片中拍攝一名魁梧男子的上半身，容貌酷似迪斯尤巴（Artem Dzyuba）。此人躺在牀上，左手「揸機」，右手不知「揸甚麼」，只見伸向身體下方，在鏡頭外「郁郁貢」。班機已起飛，他狀甚「爽皮」，咬唇又伸脷，快樂到皺眉。俄媒引述消息指，迪斯尤巴的手機疑被黑客入侵，竊取資料。

迪斯尤巴滿懷心事，形容對卡斯洛達是生涯最艱難一戰。（美聯社）

「起飛」片在網絡世界滿天飛，流到「周圍都係」，花生指數飆升。辛尼特沒有回應片中人是否迪斯尤巴，而他本人的 Instagram更關掉留言功能。影片流出後約一天，他正選出戰俄超對卡斯洛達。本季只要正選，迪斯尤巴都任隊長，今仗臂章卻交給今季從利物浦加盟的中堅洛夫雲。辛尼特主場先失一球，迪斯尤巴更在完半場前射失12碼，幸他及後射入反先一球，最終助球隊反勝3：1，更獲選賽事最佳球員。

【猛男大片】

A video has emerged of Russia captain Artem Dzyuba in a, well, less than flattering light. pic.twitter.com/L5PJVeIsoc — Russian Football News (@RusFootballNews) November 8, 2020

入球後沒有招牌「行軍禮」慶祝，「大隻佬」賽後才在那不准留言的Instagram上載自拍影片，盡訴心中情。他形容今仗「可能是生涯中最難一仗，簡直有如落地獄」，感謝球迷支持同時責怪自己，「正如每個人，我不是完美，如其他人犯錯，真是相當沉重的一課」。

入球後的軍禮，是迪斯尤巴的招牌動作。（Getty Images）

迪斯尤巴在俄國足球圈，近年成為英雄人物。這名「大隻佬」有身型有技術，在兩年前俄羅斯世界盃射入3球，去年起成為國家隊隊長。不過，國家隊教練車捷索夫（Stanislav Cherchesov）宣布今回國際賽期不會挑選迪斯尤巴，聲明沒有直指落選因為影片醜聞，但強調每位國家隊球員不論場內場外，都應保持相應水平和地位，「今回決定不挑選迪斯尤巴，以免國家隊和球員受過多壓力與負面問題影響。他有時間去處理事情」。

教練車捷索夫棄選迪斯尤巴，以免橫生枝節。（Getty Images）

迪斯尤巴相當奔放，捲入不雅影片事件已非首次。辛尼特7月慶祝奪得去季聯賽冠軍，發布更衣室內眾將歡呼的短片。片中迪斯尤巴只穿內褲，突然興奮得從後抓着前線拍檔、伊朗國腳阿斯蒙（Sardar AZMOUN），二人做出模仿性交的動作。

迪斯尤巴上周仍為辛尼特出戰歐聯分組賽：