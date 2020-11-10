足球︱法國主帥質疑曼聯對愛將安排　迪甘斯：「普巴無可能開心」

曼聯中場球星保羅普巴（Paul Pogba）近期在球會正選地位受到動搖，過去7場比賽只有兩場獲派正選上陣，今季7場英超比賽亦只有兩場踢足90分鐘——分別是1：6大敗予熱刺以及0：1不敵阿仙奴，其中對阿仙奴一仗輸掉一球十二碼，直接導致球隊輸波。 法國主帥迪甘斯被問及愛將在球會的處境時，力數曼聯不是，直言普巴：「不可能感到開心」。

曼聯今季10場比賽，普巴只有一半有正選，3場歐聯分組賽只有一次，7場英超聯賽則有4次。球季發展下來，他在球會似乎已非必然正選，在球場上表現患得患失。他在英超沒有入球也無助攻，歐聯有兩次助攻無入球，唯一一個入球來自無人關注的聯賽盃。

由於般奴費南迪斯已成曼聯新核心，位置上普巴不時被安排偏向左路甚至是左翼位置，亦曾試過跟馬迪一起出任雙防中，不停調來調去，領隊蘇斯克查似乎找不到最適合他的位置。

普巴近日最經常的位置——後備。（Getty Images）

【迷失的普巴：數據篇】（按圖進入）

曼聯找不到合適位置

在阿仙奴一戰成為輸波罪人後，面對愛華頓普巴先被收起，曼聯全場輕鬆踢上風波，最後8分鐘才派他落場幫手「浪費時間」，最終順利3：1勝出。他不再是隊中不可或缺的關鍵人物，數月前再次表明「去皇馬是夢寐以求的轉會」的他，曼聯前途再亮紅燈。

法國領隊迪甘斯炮轟曼聯，「無論是落場時間，還是他的位置，普巴在球會的處境沒有可能會開心。」他為愛將辯護：「目前他不是在最佳狀態，一連串的傷患加上染上新冠肺炎對他影響相當大，需要尋回節奏。」

法國主帥迪甘斯力撐普巴。（Getty Images）

迪甘斯：普巴在國家隊很開心

擁有「普巴說明書」的迪甘斯完全不擔心普巴近況問題，「對我來說，普巴完全沒有任何問題。當一個球員在球會感到不舒服，他明顯會很開心地為法國隊上陣。」

迪甘斯不知有心定無意暗寸蘇斯克查「搞唔掂」普巴，揚言：「我十分了解他，他會將感受告訴我，一切會向正面發展。」

今個國際賽周期，法國會先在周三（11日）友賽芬蘭，繼而分別在14日及17日歐國聯賽事面對葡萄牙及瑞典。

除了普巴，還有哪些球星曾患上新冠肺炎？

【曾被新冠肺炎折磨的足球名將】（按圖進入）