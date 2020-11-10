F1｜咸美頓以自身經歷勉勵勇敢追夢　憶父親身兼4職支持車手夢想

英國F1車手咸美頓（Lewis Hamilton）出生寒微，賽車生涯一直都不平坦，更因膚色受盡歧視冷眼。不過，多得父親及家人支持，咸美頓成為了首名黑人F1世界冠軍。 咸美頓日前於Instagram以自己的往事鼓勵支持者勇敢追夢：「只要有心，什麼事也可以做得到，我相信你，你亦應相信自己。」

英國車手咸美頓只要於今周土耳其站於平治隊友保達斯（Valtteri Bottas）前完成比賽，就可以奪得生涯第7次世界冠軍，追平德國「車神」舒密加（Michael Schumacher）紀錄。

早前咸美頓於葡萄牙站奪得第92次分站冠軍，打破舒密加91勝紀錄，父親Anthony亦有到場見證，兩人賽後相擁場面溫馨。不過，兩人10年前「分手」，咸美頓選擇走自己的路，父親放棄經理人的角色。雖然兩人否認不和，但外界仍視關係破裂，近年老咸美頓不時到場為兒子打氣，可算是大和解。

咸美頓與父親關係一度變差，但近兩人已經和好。（Getty Images）

咸美頓指自己永遠不會忘記破舒密加91勝紀錄後與父親相擁一刻。（instagram @lewishamilton）

從無到有 向丹尼斯自薦

咸美頓日前於IG上載兩人於葡萄牙站相擁的相片，表示「這一刻永世難忘」，並透露小時候的往事。「我們開始時一無所有，他打4份工去資助我的賽車生涯，我要睡在梳化上。」咸美頓說。

據了解，雖然曾為IT公司經理的Anthony為了支持兒子追夢，放棄了安穩的工作，一度同時身兼4份工作，但從不錯過當時咸美頓的比賽。咸美頓於小型賽車闖出一片天，更在機緣巧合之下認識了「伯樂」丹尼斯（Ron Dennis）。

丹尼斯為咸美頓賽車生涯的「伯樂」。（Getty Images）

時任麥拿侖車隊話事人的丹尼斯於自傳中，透露10歲的咸美頓跟他要簽名時說：「你好，我叫咸美頓，我贏過全英錦標賽，他朝有日我會坐上你的賽車。」丹尼斯回應：「9年後打電話給我，到時再說吧。」

咸美頓的名字漸漸廣為人知，到98年丹尼斯兌現承諾，讓咸美頓成為麥拿侖青訓車手，他亦成為了首名黑人車手出戰F1。（按：美國車手列比斯（Willy T Ribbs）為首名黑人F1車手，但只參加試車，從未出場比賽。）

咸美頓將可於土耳其站比保達斯得多7分就可以第7度奪得世界冠軍。（Getty Images）

回顧咸美頓六奪世界冠軍：

從不低頭 相信自己夢想可達到

咸美頓指由於出生清貧，成為F1車手的夢想「乍看是瘋狂及遙不可及」，更曾遭到歧視，「被人嘲笑、出言侮辱」，但從不低頭，「在場上以實際行動還擊」。對於小時候的遭遇，咸美頓說：「對於當年那些批判我的人，有時我會想他們現在是否仍以怨恨的目光看我們，還是已經改為想『太好了』，我希望是後者。」

咸美頓於小型賽車場冒起，但過程受盡冷眼及歧視。（instagram @lewishamilton）

咸美頓父親（左二）為了支持兒子F1夢想，一度打4份工維持生計。（instagram @lewishamilton）

這名6屆世界冠軍希望支持者亦不要放棄追尋夢想：「我和家人因為從不放棄，才得到今時今日的成就，所以如果你仍在憂慮、懷疑自己，不要這樣做！！不要放棄，堅持到底，繼續追夢直到完成它。只要有心，什麼事亦可以做得到，我相信你，你亦應相信自己。」

F1最後4站賽程（按圖放大）：