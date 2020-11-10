英超│英機構民調找最佳領袖　知名政客不及利物浦領隊、曼聯前鋒

英國調查機構BritainThinks透過《泰晤士報》公布一項民調，發現不少英國人認為利物浦領隊高普（Jurgen Klopp）及曼聯射手拉舒福特（Marcus Rashford），比不少世界知名的政客更具領袖風範，作為領導人物行事更有效率。

高普2015年加盟利物浦，過去兩年奪得多項冠軍，奪得隊史第6座歐聯冠軍外，去季更結束利物浦球迷30年的等待，奪得英超錦標，讓球迷再嘗於頂級聯賽奪標滋味。

高普令利物浦重返爭標行列，更贏得歐聯及英超等多項冠軍。（Getty Images）

拉舒福特為英國貧苦大眾發聲出力，愛華頓球迷早前於愛軍主場對曼聯一戰，更特地登廣告鳴謝。（Getty Images）

至於拉舒福特於新冠肺炎肆虐歐洲期間，為英國貧窮家庭的兒童籌備食物，又兩度成功令英國政府收回成命，於學校放假期間，繼續向兒童派發食物券，獲得大眾認同，又獲頒MBE勳章嘉許。

拉舒福特兩度令政府回心轉意幫助英國兒童，終獲頒MBE。（Getty Images）

BritainThinks最近的調查發現，英國人認為兩人都是出色的領導人物，更比不少政客都有效率。這份民調問要求訪者給予分數，10分為最高效率，最終結果發現，英國前首相邱吉爾得7.82為最高分，南非前總統曼德拉以7.73分排在邱吉爾之後，新西蘭總理阿德恩（Jacinda Ardern）排第3。

最高效率領袖民調最高分人物Top 10：

+ 4 + 4 + 4

高普、拉舒福特分別得6.98及6.73分，排第4及第5位。這分數比起不少政客都高，更是遠遠拋離在榜下遊位置的美國候任總統拜登（16位，5.11分）、俄羅斯總統普京（17位，5.03）、英國首相約翰遜（20位，4.41分）及敬陪末席的美國現任總統特朗普（23位，2.93分）。

今季6支曾坐榜首的球隊：

英超第8輪戰果：