【英超】阿仙奴吉祥物Gunnersaurus強勢回歸　球迷：幾時到奧斯爾

阿仙奴的吉祥物Gunnersaurus回來了！ 受新冠肺炎疫情影響，阿仙奴上月初解僱了扮演吉祥物27年的兼職員工Jerry Quy，引起爭議。不過，Gunnersaurus昨日在社交網站發帖，表示回到酋長球場了。今季被打入冷宮的阿仙奴中場奧斯爾亦在網上回應：「很高興見到你回到你屬於的地方。」但惹來很多球迷留言提問，何時才到奧斯爾回來？

Gunnersaurus昨日更新Twitter，發帖：「今日回到酋長球場。」並附上一張他站在球場邊的照片。之後，他再放上一張與奧巴美揚大型海報的合照，留言：「急不及待見再見到奧巴美揚！」

【Gunnersaurus回來了！】

阿仙奴發言人表示：「正如我們一直所說，Gunnersaurus是阿仙奴重要的一部分，而且是深受全球球迷的歡迎。吉祥物永遠不會離開，但在疫情之下，他在公眾露臉的機會有限。」

在新冠肺炎疫情下，阿仙奴上月初宣布實施新一輪節省開支政策，包括解僱扮演了吉祥物27年的Jerry Quy。雖然阿仙奴當時指Gunnersaurus一定會再跟球迷見面，但很多球迷都對阿仙奴炒人的決定感到失望。

奧斯爾歡迎Gunnersaurus重返球場。（Getty Images）

見到Gunnersaurus重返球場，阿仙奴中場奧斯爾亦在Twitter上表示：「很高興見到你回到你屬於的地方。」奧斯爾今季遭受冷待，不獲上陣，但阿仙奴近況低迷，中場創造力低，更令球迷懷念這名德國中場。有人留言：「現在我們需要見到你回到奧斯爾屬於的地方。」亦有人留言：「幾時到你回來？」還有人笑言今季Gunnersaurus的上陣機會比奧斯爾還要多。

Happy to see you back where you belong 👍🏼#YaGunnersYa https://t.co/6vffAervHI — Mesut Özil (@MesutOzil1088) November 10, 2020

【球迷紛紛留言，希望奧斯爾回來】

【1分鐘球評：阿仙奴上場遭維拉大炒】

在吉祥物扮演者Jerry Quy上月被炒後，奧斯爾曾公開發聲，願代球會出糧，聲言他只要一日還在阿仙奴效力，就會承擔起Jerry Quy的人工。

阿迪達再三強調棄用奧斯爾為自己決定

周薪達35萬英鎊的奧斯爾遭棄用，外界仍在揣測是什麼原因所成，又質疑領隊阿迪達在此事上有沒有任何話事權。

阿迪達日前接受訪問再次澄清是足球上的決定：「我只能告訴你，我嘗試過盡可能給他機會，我自問已十分有耐性，公平地對待他及給他機會。他過去數季都是球會中很重要的一員，我沒有質疑這一點，但這個決定（棄用奧斯爾）對球隊及球會是最好的，」

球員生涯曾於2011至16年效力阿仙奴的阿迪達，又不停強調棄用奧斯爾是他本人決定：「很多人都需要原因及『正確答案』，但我只能給他們我的版本，他們信不信我、同不同意也好，我只能做那麼多了。但我一定要決定，用我的心及頭腦作出我認為最好的決定。」

【之前各界齊撐奧斯爾】（按圖進入）

【阿仙奴陣中高薪族】（按圖進入）