【歐國聯】英格蘭首次徵召17歲「神童」比寧咸　頂替傷兵禾特普斯

「英格蘭神童」祖迪比寜咸（Jude Bellingham）獲領隊修夫基徵召，首次入選英格蘭大國腳，如果他在本輪國際賽上陣的話，將會成為史上第3年輕的英格蘭國腳。

英格蘭領隊修夫基昨日宣布，由於修咸頓中場禾特普斯受傷，所以補選了小國腳比寜咸入伍，備戰周四對愛爾蘭的友賽。

英格蘭之後還會出戰兩場歐國聯的比賽，分別對比利時及冰島。

【「英格蘭神童」祖迪比寜咸創下的紀錄】

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17歲的比寧咸今夏為求較多上陣機會，拒絕曼聯，以2500萬鎊基本轉會費由伯明翰轉投德甲的多蒙特。

他今季在各項賽事6次正選，5次後備入替，其中在德國盃對杜伊斯堡射入加盟後首個入球。他在8月才首次入選英格蘭U21大軍，9月上陣對科索沃，成為英格蘭U21史上最年輕球員。

【英格蘭史上最年輕的兩位大國腳】

如果比寧咸在這個國際賽期的比賽披甲，將會成為英格蘭史上第3年輕的大國腳，僅次禾確特及朗尼。禾確特在2006年對匈牙利時以17歲75日之齡為英格蘭上陣，是史上最年輕的英格蘭大國腳，朗尼就在2003年對澳洲時，以17歲111日之齡首次為大國腳披甲。如果比寧咸周四上陣對愛爾蘭的話，就會以17歲137日排名第3。

比寧咸過去刷新過很多年輕球員的紀錄，例如他在16歲38日成為伯明翰史上最年輕的一隊上陣球員。上月，在多蒙特對拉素的比賽，他成為歐聯史上最年輕踢正選的英格蘭球員。多蒙特今夏收購他時，亦刷新17歲球員的最高身價紀錄，伯明翰更為他將22號球衣退役。

【比寧咸曾為英格蘭U21披甲】