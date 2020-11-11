【高爾夫球】高球二哥大師賽片石擊球技驚四座　神軌跡一杆入洞

片石神技原來不止可用在電視劇游泳項目上，高爾夫球一樣得！世界高球「二哥」拉姆（Joh Rahm）一招「片石擊球」造出一杆入洞，被譽為史上最佳的Hole-in-one，為爭取生涯首項大滿貫注入強心針。

美國大師賽即將上演，一眾球手雲集喬治亞州Augusta National高爾夫球俱樂部作最後備戰。目前世界排名第二的26歲西班牙球手拉姆在第16洞一記出人意表的擊球，成為全球熱話。

世界高球「二哥」拉姆（Joh Rahm）一招「片石擊球」造出一杆入洞後笑逐顏開。（Getty Images）

【大師賽第16洞三大陷阱】（按圖放大）

第16洞三大陷阱

第16洞在Augusta National或許不算難度最高一洞，不過這個170碼的3杆洞至少有三大屏障，令它絕對不易應付。

首先，當然是正中央的大池塘。距離不足200碼，用木杆可能會太大力，偏離果嶺，用鐵杆也要小心掌握角度；然後就算成功避過池塘，也不一定去到果嶺，因為果嶺被三個沙坑包圍；即使小球在果嶺降落，此洞果嶺本身斜度相當大，如果落點不佳，仍很大機會滑落至果嶺外、沙坑甚至入池塘。

大師賽歷年不少球手能在16洞打出低標準杆一杆的小鳥（birdie），想吃老鷹（eagle，低標準杆兩杆）便要花點心思。

【拉姆一杆入洞神技連環圖】（按圖放大）

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拉姆片石擊球+神軌跡

第16洞正路打法，自是擊出高飛球以拋物線飛越池塘後上果嶺，拉姆跟部分球手一樣，趁未計算成績的熱身圈作出一次大膽嘗試。

他以5號鐵擊出一記平飛球，小球恰好在池塘上高速飛馳，多次在水面上「片」過，形成片石一樣的效果。成功越過池塘後，小球直奔上果嶺，跑出一段直線後沿嶺上坡度掟個靚彎後入洞，完美的「神軌跡」令人嘖嘖稱奇。

（足球巨星加里夫巴利（Gareth Bale）熱愛高爾夫球，他以外還有哪些運動巨星是高球好手？詳見下列組圖）

【同場加映：體育界高爾夫球好手】（按圖進入）

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狀態大勇力爭大滿貫首冠

拉姆在這次片石擊球一杆入洞前一天，已曾在第4洞成功Hole-in-one，他在Twitter留言說：「一杆入洞總是特別的，尤其是在Augusta National。希望今個星期稍後時間再次發生！」

不料只是一天之後，他在26歲生日當天立即再來一次，還是以如此令人驚嘆的方式。今年是他第四次參加大師賽，2017年得第27名，2018年得第四，2019年並列第九。高球四大滿貫他仍然未嘗奪冠，也許今年正是最佳時機。

【拉姆熱烈慶祝一杆入洞】（按圖放大）

拉姆一杆入洞精彩一刻：