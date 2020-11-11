【英超】曼聯後防「玻璃人」勞基梳爾受傷　巴西新兵準備好上位

曼聯左閘勞基梳爾在上場對愛華頓的聯賽受傷，退下火線，球會官網昨日公布梳爾觸傷腿筋，需要養傷一個月，相信會錯過餘下3場歐聯分組賽，或可於下月中的曼城打吡復出。

時常受傷患困擾的香港防線「玻璃人」梳爾，在上周末對愛華頓的聯賽中退下火線，由杜安薛比入替。

梳爾上場聯賽對愛華頓受傷，退下火線。（Getty Images）

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經過檢查後，曼聯確認梳爾觸傷腿筋，需要養傷一個月。曼聯官網稱，梳爾將會錯過餘下3場對巴沙克舒希、巴黎聖日耳門及RB萊比錫的歐聯分組賽。聯賽方面，梳爾亦會缺陣3場，對手分別是西布朗、修咸頓及韋斯咸。曼聯將會在12月中的英超主場對同市宿敵曼城，屆時梳爾有機會復出。

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蘇斯克查在上場聯賽對愛華頓後抱怨，認為傷兵源自開波時間不當，他說：「我跟你們說過，我想講開波時間的問題，是他們令我的球員倒下。我們今場有梳爾受傷，因為我們剛從土耳其回來，我們今季的比賽量很高。我們在星期三晚踢波，星期四朝早才回來，但我們竟然要在星期六午飯時間比賽。」

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上季梳爾受傷的時候，曼聯不得不起用小將班頓威廉斯頂上，級數及經驗都差一大截。不過，曼聯今夏從波圖簽入巴西國腳左閘阿歷士迪尼斯，相信此子將會是頂替梳爾的最佳人選。阿歷士迪尼斯加盟後上陣機會不多，自從10月底代表曼聯贏PSG後就未再披甲，因為他確診新冠肺炎。幸好，他已經痊癒，上周全面復操，在國際賽期將會代表巴西出戰。