【桌球】魔術師梅菲德國賽外圍賽轟147　自評今年表現受疫情影響

英國桌球好手「魔術師」梅菲（Shaun Murphy）同三於德國大師賽外圍賽，直落5局篤走中國球手陳子凡，第2局更打出生涯第6次147，追平另一中國球手丁俊暉及英格蘭的冰咸（Stuart Bingham）的紀錄。 梅菲表示今年表現受疫情影響，仍不習慣在沒有球迷的情況下打波，今次打出147完全是福至心靈。

陳子凡第二局開波將白波帶回綠波之後，梅菲需要救波，但卻打中粉紅波輸6度，更讓陳子凡有進攻的機會。不過，該名25歲中國球手未能把握機會，讓梅菲輕鬆攻入第一隻紅波，其後一直都順風順水。

當梅菲將因為開Pack而打到上枱的粉紅波送入袋，白波走到下枱絕佳位置，最後輕鬆篤入黑波，完成了職業生涯第6次147，梅菲回到座位拿起口罩，緩緩離場去洗手間。

梅菲賽後上載分紙到社交網站。（instagram @magician147）

疫情影響 難享受無觀眾比賽

38歲的梅菲賽後表示，自己完全沒有想過會有機會打147：「今次完全是福至心靈，今季我的表現其實不太好。」

「魔術師」解釋自己表現一般原因，與現場沒有觀眾打氣有一定關係：「我如其他人一樣，一直都不習慣現時生活變化。閉門作賽，在沒有觀眾的情況下作賽，這些都將我作為桌球手最享受的一切都帶走了。我只能告訴我自己情況可以更懷去平衡心態。」

梅菲表示沒想到會遇到打出147的機會。（Getty Images）

沒錯，桌球迷最想見到得就是球手打出147，完成壯舉後都會歡聲雷動，惟德國大師賽閉門作賽，梅菲打出自2016年後首次147後，得到的就只有「對手嘉許的點頭和球證一句『Well done』。」

梅菲指自己表示受新冠肺炎帶來的生活改變影響。（Getty Images）

最多147球手Top 10：

+ 4 + 4 + 4

2020至21年桌球球季由於疫情影響比賽大減，梅菲今次的147只是8月開季至今的第3次，無論梅菲在1月才舉行的德國大師賽正賽表現如何，都可得到或瓜分一Cue最高度數的5000英鎊獎金。

梅菲打出第6次147後，追上了丁俊暉及冰咸，成為了職業桌球史上最多147球手第4位。不過，要追上有11次的蘇格蘭「桌球皇帝」亨特利（Stephen Hendry）及「巫師」希堅斯（John Higgins）絕不容易，站於榜首傲視群雄的為「火箭」奧蘇利雲（15次）。

重溫梅菲魔術：