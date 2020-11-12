【英超】利物浦防線黑氣纏身　祖高美斯國家隊操練重創料長唞

「傷兵」與利物浦在今季息息相關，紅軍防線傷完一個又一個，大將雲迪積克「長唞」，法賓奴及阿歷山大阿諾特先後傷出，如今「十字軍」行列又添一人，祖高美斯在英格蘭國家隊操練時受傷，英國傳媒指該名中堅膝部重創，更有可能「收咧」。

利物浦傷兵接二連三，防線是重災區，雲迪積克重創「長唞」，法賓奴及阿歷山大阿諾特先後在歐聯及聯賽傷出，主帥高普在中堅選擇更是買少見少，曾經起用小將尼達利菲臘斯（Nathaniel Phillips）及利斯威廉斯（Rhys Williams）出任中堅。紅軍在上輪大戰曼城一仗中，祖爾麥迪比及時復出，與祖高美斯扼守中路，已經是現時高普手頭上最佳的中堅組合。

祖爾麥迪比及時復出，披甲與祖高美斯扼守中路鬥曼城。（資料圖片／Getty Images）

好景不常，利物浦防線再度傳來壞消息，在國際賽期入遇英格蘭國家隊的祖高美斯，與球隊操練備戰與愛爾蘭的友誼賽，該名23歲的紅軍中堅練習期間不慎重創，利物浦於當地時間周三（11日）晚上為高美斯的傷勢作詳細檢查，英國傳媒紛紛透露高美斯的膝部嚴重受傷，與雲迪積克的受傷相若。

利物浦防線主要傷兵：

英格蘭國家隊主帥修夫基表示高美斯的受傷令人痛心，祝願他的傷勢不太嚴重，「現時我手頭上沒有任何高美斯受傷的資料，他需要接受檢查才知道傷勢有多嚴重，他在受傷後表情相當痛楚，這是一個十分不幸的消息，希望他的傷勢不太嚴重。」

目擊高美斯受傷一刻的門將普比，表示事發時高美斯身邊沒有其他隊友，「高美斯受傷時身邊沒有其他球員，然後突然倒地，從他的表情便知道有多痛楚，我也心知不妙，尤其是受傷是你的隊友或朋友。」

祖高美斯成為新一名利物浦防線的傷兵。（資料圖片／Getty Images）

繼雲迪積克後，祖高美斯大有機會「長唞」，利物浦兩名主力中堅長時間養傷，加上法賓奴的受傷，如今只剩下傷癒不久的祖爾麥迪比一名一隊中堅，看來一眾小將如尼達利菲臘斯﹑利斯威廉斯及古美素（Billy Koumetio）亦需要準備就緒，隨時候命。

利物浦4名中堅隨時候命：

利物浦今季確實是「黑氣纏身」，自9月開季至今，僅兩個月內，13名一隊球員曾因傷患或新冠肺炎而缺陣，當中包括沙迪奧文尼及艾利臣等主力球員，面對嚴重的傷患問題，高普或需要考慮在冬季轉會窗添兵，加強板凳深度。