【F1】女子方程式W Series 2021年登陸F1　冀進一步拉近性別距離

F1周四（12日）宣布，女子方程式賽事W Series，來年將會成為F1的支援賽（Support Race），參賽車手將可得到超級車牌（Super License）的分數，冀望可進一步吸引更多女性參與賽車運動，拉近現時車壇的性別差距。

W Series專門為女車手而設的方程式賽事，2019年舉行首屈賽事，英國車手Jamie Chadwick成為首屆車手冠軍。今年比賽受新冠肺炎影響而無法舉行，改與賽車遊戲《iRacing》合作舉行虛擬賽，但來年將會踏出重要一步。

W Series日前宣布，來年起成為F1的合作夥伴，並會於來屆F1 23場賽事中其中8站以支援賽形式舉行比賽。W Series的聲明中表示：「F1為車壇中最頂級的賽事，當我們W Series承諾會發展得更好及更大型時，與F1合作一直都是最終極目標。」

W Series希望為女車手提供殺入F1的機會。（網上圖片）

今年一月1，Ｗ Series宣布未來分站的首8名車手，將可獲得國際汽車聯會（FIA）超級車牌分數，分數分配為15、12、10、7、5、3、2、1，只要參賽車手在3季內儲夠40分，又符合其他條件及通過測試，就可以得到參加F1必需的超級車牌。

W Series 2019年有6站比賽，2021年將會加設到8站。（Getty Images）

今年受疫情影響，W Series取消比賽，改於虛擬世界繼續鬥車。（Getty Images）

這對女車手打破性別阻隔，殺入F1而言可謂邁進多一步，F1雖然並非傳統「清一色」男士作賽，但自1992年參賽的意大利車手Giovanna Amati之後，F1就未再有女性正式車手，少數女車手如西班牙的Carmen Joda，都只能擔任測試車手。

F1今年已明言致力打破種族、性別的隔閡，希望未來可以有更多不同膚色及女性加入賽車運動，今次與W Series合作對這項車壇最頂級賽事亦是重大的突破。

W Series參賽者只要在儲夠40分，符合資格及通過測試，就可以得到超級車牌。（instagram @wseriesracing）

曾正式落場砌F1的女性車手：

F1女車手奮鬥史

首名落場參戰F1的女性為意大利人Maria Teresa de Filippis，她在1958及59年參加了5場分站，但在1958年法國站，賽事總監以「女人要用的頭盔就只有焗油機」為借口，拒讓她參賽，一年後戰畢摩納哥站，她決定退出F1。

最後一個落場作賽的女車手為另一意國女車手Lella Lombardi，她亦是F1目前唯一一個曾得分的女性。上面提及的Giovanna Amati是最後一個F1女性正式車手，但她在3個分站都未能成功殺入正賽。

回顧咸美頓六奪世界冠軍：

F1最後4站賽程（按圖放大）：