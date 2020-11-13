【歐國外】國家英雄彭迪夫一箭定江山　北馬其頓首躋大賽舞台

稱得上「國家英雄」的球員，為數不多，北馬其頓（前譯：馬其頓）的老將彭迪夫必定是其中之一。 北馬其頓與格魯吉亞爭奪來年歐洲國家盃決賽周的入場券，最終憑彭迪夫一箭定江山，率領北馬其頓勇奪歐國盃席位，首度在大賽亮相。

8隊球隊，一場過的生死戰，決定來年歐洲國家盃決賽周最後4支出戰球隊，兩支力爭首度打入歐國盃的格魯吉亞及北馬其頓對壘，勝方將為國家足球寫下新一頁。

由彭迪夫（Goran Pandev）率領北馬其頓作客格魯吉亞，上半場兩軍互無紀錄。戰至下半場，北馬其頓一次反擊，在禁區頂利用精彩的三角短傳，成功撕破格魯吉亞防線，由彭迪夫完成最後一腳，門前近射破網，在56分鐘打破僵局，及後兩軍未有改寫紀錄，結果北馬其頓一球力克格魯吉亞，歷史性取得歐國盃入場券。

北馬其頓歷史性打入歐國盃決賽周，眾將高舉領隊慶祝。（路透社）

北馬其頓創下歷史，相信要歸功於歐國聯的新賽制，在歐國盃附加賽D線的最後4支球隊，同樣來自歐國聯D組別4個分組的榜首球隊，如今北馬其頓成為歐國聯的最大贏家，首度亮相大賽，並與奧地利﹑荷蘭及烏克蘭列入C組。

歐國盃附加賽決賽戰果：

彭迪夫一箭定江山領軍殺入歐國盃，終於有機會征戰大賽，他在賽後感動地流下英雄淚，北馬其頓眾將亦歡喜若狂，瘋狂慶祝。

彭迪夫在國內的地位崇高，原本已是「國家英雄」的他，經過今仗後「江湖地位」相信更上一層樓。37歲的彭迪夫曾效力多支意甲勁旅，當中包括國際米蘭﹑拉素及拿玻里，他在去季尾曾經傳出掛靴，但如今依然在意甲場上馳騁，繼續效力熱拿亞，並已交出一個入球及一個助攻。

年屆37的彭迪夫，今仗一箭定江山領軍創歷史。（美聯社）

彭迪夫賽後喜極而泣：

北馬其頓的阿里奧斯基（Ezgjan Alioski）來年有望戰歐國盃，所屬球會列斯聯立即在Twitter發文恭賀，隊友基列治（Mateusz Klich）亦另類贈慶。列斯聯上載一張阿里奧斯基站在米高峰前的相片，基列治笑言隊友並非參加「Euro 2020」，而是參加「Eurovision」（歐洲歌唱大賽）。