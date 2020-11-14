【桌球】吳安儀相隔9個月再出擊　香港公開賽「派蛋」封后

自2月在比利時公開賽奪冠後，「四眼Cue后」吳安儀休戰逾9個月再踏足賽場，於香港女子英式桌球公開賽摘得后冠。

新冠疫情下，現排名世界第2的吳安儀雖然久未征戰，水準依然「超班」，16強向對手「派蛋」後，在周四（12日）以總局數3：2險勝好拍檔蘇文欣晉身決賽。吳安儀今日僅約個半小時、以總局數4：0淘汰港隊隊友張綺婷封后。她在第三局更打出一「Cue」66度，取得全場最高一棒度數。

吳安儀除了摘冠外，憑一「Cue」66度取得全場最高「Cue數」。（葉詩敏攝）

相隔9個月再比賽，身經百戰的她笑言好緊張：「很久沒有比賽，好緊張，我之前打這個比賽都是特別緊張的，因為在香港主場，對自己期望會較高。」她坦言久未作賽，雖然港隊已復操個多月，已漸漸重拾狀態，惟控制和調整比賽心理還需改善。「這個比賽我是打得不太好的，『比賽Mode』還差一點，今日也多甩漏，但已是我打得最好的一天。」

吳安儀自2月的比利時公開賽後，疫情下在主場出擊，她自言久未作賽心情緊張。（葉詩敏攝）

個人目標年內打出20「Cue」過百

疫情期間，吳安儀雖然未有留在體院訓練，她在家中會看比賽影片與教練討論，也有在家做體能訓練，保持狀態。她自言疫情後反而打得好了，「這陣子看了很多影片，得着也很大，少了海外比賽也多了時間做運動，個人也『Fit』了，技術是有的，今次比賽也看到連續得分能力高了，只是心理還差一點點。」

在4強驚險淘汰蘇文欣晉身決賽的吳安儀，坦言在今屆賽事發揮一般，「覺得自己進步的地方未有在賽事中呈現到出來。」（葉詩敏攝）

礙於疫情影響，安儀未知何時能再出外比賽，她笑言比賽以外，今年還有一個目標仍未完成，「教練給了我一個目標，就是年內打到20『Cue』過百，年初我都覺得很大機會的，但疫情停了訓練和比賽，我還差3『Cue』，希望能夠達成目標。」

安儀的下一場比賽，將會是12月8日的香港英式桌球公開賽，她將以種子球手登場。

港隊球手張綺婷在決賽未能發揮出水準，吳安儀認為對手可能亦受緊張心情影響。（葉詩敏攝）

蘇文欣以3:1擊敗葉蘊妍奪得季軍。（葉詩敏攝）

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