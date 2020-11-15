田徑青少年錦標賽｜疫情下告別青年階段　謝俊賢：已當自己Senior

疫情之下，如何自處變成所有人的難題，對運動員來說，由封場到重拾訓練、直至回到賽場，並不容易。 「香港青少年分齡田徑錦標賽2020」今日（15日）假將軍澳運動場舉行，一眾新星各自展現疫情下的自己，長跑好手謝俊賢和跨欄代表盛楚殷都直言表現都未如預期，但賽事亦有驚喜，男子甲二組鐵餅冠軍黃君豫以44.76米「意外」創出U18青年紀錄。

11月初的「田徑測試賽2020」中，謝俊賢因未適應釘鞋而中途退賽，今早這位5000米香港青年（U20）紀錄保持者，再戰男子甲一組5000米，跑出15分35秒70，距他保持的港青紀錄（14分55.29秒）有一段距離，他直言自己換上新鞋後表現回復正常：「一開始的目標是打破個人紀錄、甚至是香港紀錄，因為頭幾圈都比香港紀錄的平均時間快，但因為太少比賽，很難保持住那個感覺。」

謝俊賢今場5000米跑出15分35秒70，直言比預期的感覺差。（張倩儀攝）

謝俊賢無奈地指，近期狀態本來不錯、也有信心，但上場後就不太如意：「沒有比賽感覺，變相衝勁就差一點，要在練習的時候增加一點強度，可能要再激動一點，好讓自己習慣。」疫情下比賽大多取消，跑手只餘下訓練，難免迷失，謝俊賢說：「例如現在跑5000米 ，如果下一個（比賽）是半馬或10000米，訓練內容就會不同，但現在就沒有一個方向、沒有一個目標。」

盛楚殷：欠缺實戰機會

情況同樣發生在參加100米欄的盛楚殷身上，雖然她今場跑出15秒21成續奪冠，但距個人最佳時間13.95秒頗遠，表現比預期差：「沒有比賽，很少機會可以去跨到真實的欄，也沒有機會實戰，今次比賽以重拾狀態為主。」盛楚殷接下來還有田徑系列賽和香港錦標賽的機會，將花更多時間重拾比賽節奏，「平時我只可以在公園或是斜路練力量，欄方面就練一些基礎內容。」

盛楚殷表示自己仍未準備好成為成年運動員，還想衝擊青年紀錄。（張倩儀攝）

新星們的最後一屆青年賽 謝俊賢：已當自己成年

同為最後一年的「Junior（青年）」賽季，盛楚殷和謝俊賢同樣面對因疫情而大減的青年比賽機會，但心情大不同。謝俊賢笑言自己不留遺憾，「我已經當自己是『Senior（成年運動員）』，要和不同『Senior』的人競爭，所以感觸不大。」反觀，盛楚殷卻認為自己未準備好「長大」：「其實有一點可惜，因為本來應該可以好好享受最後一年（青年賽），很多機會到不同國家作賽、和自己差不多年齡的人較量，但因為疫情只能留在香港。」但她對青年時期還有一個目標：「我還是會搏一搏（破）青年紀錄。」

就讀旅港開平中學的黃君豫，在男子甲二組鐵餅賽事中擲出44.76米奪冠，並打破2019年萬凱文擲出44.48米的U18青年紀錄。（張倩儀攝）

田項方面，就讀旅港開平中學的黃君豫，在男子甲二組鐵餅賽事中擲出44.76米奪冠，並打破2019年萬凱文擲出44.48米的U18青年紀錄。「有一點意外，本來只想突破自己PB（個人最佳），沒有想過紀錄是甚麼。」但他笑說今天的動作比平日練差，這一年來即使改進了許多細節，仍因疫情影響了發揮：「平日練習無限擲，但今次由平時的六擲變三擲，機會又再少很多。」他又打趣道：「可能多三擲就會多3米。」作為今年第一個也是最後一個賽事，黃君豫仍覺得應感恩：「至少還有一個（比賽），不是一個都沒有。」

香港隊至今已獲得30個東京奧運資格、及17個殘奧資格（按圖放大）：