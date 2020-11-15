【英超】利物浦因國際賽連失兩將　國際足協賠錢　埃及隊醫談沙拿

全世界疫情再達高峰之際，足球世界堅持如常運作。11月11至19日的國際賽期間，多名球員相繼感染新冠肺炎，其中一位是利物浦球星穆罕默德沙拿（Mohamed Salah）。 在高普苦惱下場聯賽對李斯特城的佈陣之際，沙拿卻在埃及為一隊新人送上驚喜。

沙拿在周五（13日）首次測試呈陽性後，已立刻在酒店獨自隔離，經複檢後確診。埃及足總一開始指沙拿是無症狀患者，但隊醫鴨都艾利拿（Mohamed Abou Elela）其後向美聯社透露：「他有輕微症狀，但沒有嚴重症狀，也沒有呼吸道症狀。」

對於球迷最關心的康復時間，艾利拿指沙拿需在埃及自我隔離直至檢測呈陰性，才可返回英國，「標準程序是隔離7天後，再作檢測。」昨日《利物浦回聲報》曾報道，埃及國家隊曾與利物浦交涉，在沙拿返回英國前，未來一周會讓他在埃及獨自操練，惟該報其後指紅軍方面未能證實消息，預計沙拿將缺席對李城一戰。

埃及街頭的沙拿壁畫，這名前鋒在國家地位極高。（Getty Images）

沙拿為埃及新婚夫婦送驚喜

鴨都艾利拿又指，人稱「埃及之王」的沙拿在埃及國內地位特殊，艾利拿也因而特別忙碌，「沙拿的聲譽很好，他在埃及的身份特殊，人人都想幫他，昨日我接到各部門部長和許多、許多人的電話，問怎樣可以幫到他。」

沙拿在國內極受歡迎，不僅因他球技好，大概也因為他總是善待球迷及國民。今日網上流傳數幀照片，一對新人在一間酒店前拍攝婚照，未料身後的露台上突然出現一個熟悉的身影！

埃及新婚夫婦獲沙拿送上驚喜（按圖放大）

祖高美斯受傷長唞 國際足協按機制賠償

沙拿應可在短時間內康復，加上利物浦前線人腳充裕，影響相對低，更令高普頭痛的，自是日前在英格蘭國家隊操練期間，膝部重創、或因而「收咧」的祖高美斯。連同長期養傷的雲迪積克及阿歷山大阿諾特，利物浦的4名正選後衛足有3人受傷，只餘左閘的安德魯羅拔臣暫時仍然「平安」。

對利物浦而言，連串壞消息中唯一的少許安慰，是在祖高美斯受傷一事上未至人財兩失。英國《每日郵報》報道，國際足協（FIFA）的球會保護計劃，讓球會在球員因國際A級賽、友誼賽或相關訓練而受重傷時，可直接索償。按機制，FIFA提供的賠償金額，將等於高美斯由受傷起計的28日後開始、直至他在利物浦一隊復操為止的薪金，《每日郵報》指高美斯的周薪約為8萬英鎊，若估算他需休養約半年，利物浦大約會獲賠200萬英鎊。