【FM2021】預測未來10年最佳球員　美斯C朗王朝終結未變百家爭鳴

《足球經理人2021》（Football Manager 2021，簡稱FM21）將於11月底推出，近日有外國傳媒快一步利用遊戲試玩版實測，估計未來10年最佳球員得獎主。 雖然美斯、C朗拿度兩大球王的長年統治終於結束，但於《FM21》世界中未有變成百家爭鳴局面，反而由其中一個球員異軍突起主宰球壇。

《FM21》近期於網上提供Beta版讓一眾玩家「過手癮」，今集《FM》與外國足球網站《Goal》合作，遊戲中將會加設「Goal 50」及「NxGn」，前者為年度最佳50位球員，後者為最佳年輕球員50人。

《Goal》利用遊戲運行10年，尋找美斯及C朗兩大球王的接班人，列出每年《Goal 50》的第一名球員。

據《Goal》的演算，美斯會在2020至21年球季贏得最後一次最佳球員獎，結束與C朗的長期統治。（Getty Images）

C朗在《Goal》的Save中未能再得獎。（Getty Images）

據《Goal》版本的「劇情」，美斯將於2020至21年球季以17個入球、18次助攻，再一次贏得最佳球員，在他帶領下，巴塞隆拿將會擊敗皇家馬德里奪得西甲冠軍。C朗在選舉中得第2，羅拔利雲度夫斯基將會得第3。

不過，這亦是美斯或C朗拿度最後一次得到這個《FM》世界中個人最高榮譽，2021至22年球季會由挪威射手艾寧夏蘭特奪得。不過，他並非以多蒙特球員身分得到這個大獎，他在該季以6900萬英鎊轉投曼城，「藍月亮」在他攻入19球之下奪得隊史首座歐聯冠軍。

《FM21》預計未來10年最佳球員得主：

+ 4 + 4 + 4

夏蘭特將是下一個球王？（Getty Images）

2023年獎項再度易主，阿根廷射手拿達路馬天尼斯以7300萬英鎊轉投巴塞隆拿，成為美斯的最佳拍檔，有球王扶持，拿達路奪得了最佳球員獎。夏蘭特翌年強勢回歸，2024年的他仍只是23歲，這一季這以28個入球及5次助攻，成為了《Goal 50》的第一人。

不過，2025年獎項又過手，今次由前曼聯前鋒盧卡古所得。這一名比利時射手於各項比賽攻入37球，助國際米蘭奪得意甲冠軍，結束了15年的等待。

盧卡古奪得大獎，就連《Goal》亦於文章中表示意外。（Getty Images）

夏蘭特於2025至26年以1.2億英鎊離開曼城，加盟巴塞隆拿，全季25個入球助他第3度奪得《Goal 50》的第一名，這名挪威神鋒亦終於成功「冧莊」，而一直都是「失蹤人口」的法國球星基利安麥巴比，至今仍是未能得獎。

這名法國球星要等到2030年才首度奪得《Goal 50》第一的榮譽，此時夏蘭特在2029年已奪得球員生涯第5次最佳球員殊榮。

麥巴比本應於2028年奪得最佳球員獎，但要等到2030年才能得到「最佳球員」頭銜。（Getty Images）

不過，2028年本應由麥巴比贏得最佳球員，在攻入32球助巴黎聖日耳門奪得法甲冠軍、法國盃、歐聯及歐洲超霸盃後，他竟然只得第二名，最佳球員獎項落在轉投皇馬的法國中場高爾尼。

未來10年是否真的由夏蘭特領導群雄？還是會變成人人有機？《FM21》到11月24日發售，屆時一眾玩家將可創出自己的「10年劇本」。

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