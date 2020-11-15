F1土耳其站│咸美頓穩打穩紮後上封王　平舒密加七奪世界冠軍紀錄

F1今周土耳其站因天氣關係戰局混亂，生涯首度排頭位出賽的Racing Point車手史杜爾（Lance Stroll）最後錯失冠軍，整個周末都表現不順的英國車手咸美頓（Lewis Hamilton）贏得今站冠軍，追平「德國車神」舒密加（Michael Schumacher）七奪世界冠軍的紀錄。

今站賽事排位賽因一場天雨而令形勢大變，正賽天氣未有改善，比賽仍未開始前就已經有愛快的基奧雲拿斯及威廉士英國車手羅素，齊齊在上起步線前炒車，到Formation Lap時排頭位的Racing Point車手史杜爾亦打滑，幸好「跣住去」未有大礙。

今仗因天雨關係，開局戰況混亂。（路透社）

紅牛的韋斯達賓起步失誤引起混戰，雷諾的奧干入第一個彎搶位失敗打轉，被隊友列卡度撞中後轆，保達斯受到波及亦打滑，一度跳到最後。最令人意外的是，法拉利的華迪爾第11位起步，一開賽「三爬兩撥」殺到前列，更多得咸美頓衝出賽道，上到第3位。

賽道逐漸乾起來，一眾車手亦入Pit換由藍邊車胎（Wet）換做綠邊車胎（Intermediate），保達斯今戰要比咸美頓多得8分，才可以保住爭奪世界冠軍的希望，因為車群中塞車，亦在此時向車隊表示考慮另一種策略。

保達斯一開賽打滑，葬送爭奪世界冠軍的機會。（路透社）

+ 5 + 5 + 5

咸美頓第16圈欲爬過第4位的華迪爾，因剎車有問題而衝出跑道，被紅牛的艾邦有機可乘上一口氣殺上第4位。韋斯達賓第19圈狙擊佩雷斯時出彎後失控，自轉一個半圈後才停下來。這阿荷蘭車手重返賽道後已被艾邦、華迪爾及咸美頓追過，只能入Pit換胎，乘平治今站「冇料到」，趁亂爭分站冠軍的希望變得渺茫。

韋斯達賓第34圈換胎慢了不少，回到時已被咸美頓過頭，艾邦亦因為失誤打轉，失去了上頒獎台的機會。

史杜爾第二次換胎後才遇到問題，失去首次贏冠軍的希望。（路透社）

咸美頓以一套跑了53圈的輪胎率先回到終點。（路透社）

史杜爾再次入Pit換胎，但回到場上表示車胎很快就出現夥粒化的問題，因此失去奪得F1生涯首次分站冠軍的希望，向車隊發脾氣說：「難以置信，開賽時路面濕滑時，我速度比現時都快得多了！」

咸美頓完成比賽後十分激動。（路透社）

咸美頓第38圈利用DRS爬過佩雷斯，殺上第一位，一直都未有再入站換胎，一停戰術鬥到尾，意想不到地率先回到終點，並第七次贏得世界冠軍，衝過終點後說：「將這場比賽送給所有認為夢想不可能實現的小朋友，你做得到的，我相信你！」

華迪爾最後乘隊友陸克萊失誤，衝上第三位，今年首次上頒獎台，佩雷斯最後守住了亞軍的位置。

回顧咸美頓前6次世界冠軍：

F1最後4站賽程（按圖放大）：