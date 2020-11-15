國際游泳聯賽｜何詩蓓再破100自亞洲紀錄　一個月奪至少64萬獎金

香港女飛魚何詩蓓（Siobhan）今晚（15日）出戰於匈牙利布達佩斯舉行的國際游泳聯賽（ISL）準決賽次日賽事，再度打破個人保持的100米自由泳短池亞洲紀錄，惜未能乘數日前升上史上第4快之勇在200米自由泳突破世界紀錄。

Siobhan昨晚在女子4x100米接力與奧運冠軍級泳手絲祖唐（Sarah Sjostrom）聯手勇奪第一，並造出超越世界紀錄時間，今晚為穩佔第一的泳隊Energy Standard於100米自由泳登場，挾51.14秒亞洲短池紀錄的她，最終游出51.12秒奪得第一名，再把亞洲紀錄推前0.02秒，一舉再創下新的亞洲及香港紀錄。

其後Siobhan乘勇出戰200米自由泳賽事，她此前在常規賽中屢次推前亞洲紀錄，並升上該項史上第4快，她今日最終游出1分51.36秒，未能超越個人紀錄，但仍奪得第一名。她在周二（10日）游出1分51.19秒，與同隊隊長、瑞典女將絲祖唐（Sarah Sjostrom）的世界紀錄相差0.76秒，今仗雖然未能成功超越世績，但可望在總決賽再度衝擊。

何詩蓓今戰游出的時間，僅差0.1秒便能升上史上第3名。（SwimSwam）

Siobhan在今季初賽的8個賽日以及2日準決賽內，已7度刷新亞洲紀錄，除在初賽取得7勝、4次第二名，以及於4場女子4X100米自由泳接力中全數取勝，累計已取得57,800美元（約45萬港元）；而她在昨晚準決賽的4X100自接力與400自分別取得第一、二名，再進帳9,900美元（約76,725港元）。連同今晚兩項賽事取得第一名，增添14,400美元（約111,649港元），她偕隊友於混合4×100自由泳接力取得第二名外加1,200美元（約9,304港元）。ISL展開近一個月，仍未計泳隊之後的團體獎金等，Siobhan已奪得至少64萬港元獎金。

香港隊至今已獲得30個東京奧運資格、及17個殘奧資格（按圖放大）：