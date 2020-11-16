【足球】奧巴美揚非國盃大戰前夕滯留機場　批評非洲足協安排失當

阿仙奴射手奧巴美揚（Pierre-Emerick Aubameyang），於今輪國際賽檔期，需要代表加篷出戰非洲國家盃外圍賽作客岡比亞，但因「行政問題」，加篷日前飛到岡比亞不得入境，被逼留在機場過夜，早上才得岡國政府出手干預才獲得放行，奧巴美揚於網上批評非洲足協需負責任。

加篷國家隊眾員日前到達岡比亞首都班竹，但機場職員向他們解決，因為行政問題不得離開機場，但據報未有解釋所謂的「行政問題」是什麼，加篷足總將眾人「瞓地下」慘況放上網，奧巴美揚亦於自己的社交網站專頁將情況公諸於世。

奧巴美揚於網上表示加篷表現不會受事件影響。（Getty Images）

岡比亞政府當地半夜出手干預，眾員才獲得放行前往酒店，加篷將於香港時間周二午夜鬥岡比亞，此仗勝負或會影響小組形勢，滯留機場未能好好休息，對加篷多少都有影響。

奧巴美揚上隊巴之後，向球迷報平安，又寫：「多謝這種額外的鼓勵」，暗示眾人都對遇上這種事件十分不滿，勢要擊敗岡比亞洩憤。

奧巴美揚於網上上載滯留機場的圖片。（網上圖片）

這名阿仙奴射手又說：「這不會影響我們的士氣，但大家都要知道非洲足協要為事件負全責。這已經是2020年了，我們都希望非洲進步，但這（今次事件）完全不會有任何幫助。」

加篷因「行政問題」未能離開岡比亞的班竹機場。（網上圖片）

加篷現時於D組3戰得7分排第一，力爭首次打入決賽周的岡比亞暫時落後3分排第二，岡果民主共和國以3分排第三，安哥拉僅得1分敬陪末席。小組首兩名將得到決賽周入場券，以現時小組形勢，每隊都仍有機會，故每場勝負都十分重要。

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