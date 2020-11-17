游泳︱「新水神」積素震驚世人的體能　30鐘內連破美國及世界紀錄

新水神一出，誰與爭鋒？ 美國泳手積素（Caeleb Dressel）在國際游泳聯賽（ISL）刷新美國100米自由泳短池紀錄後僅30分鐘，再在100米混合泳創下短池新世界紀錄，更成為史上首個在這項目突破50秒大關的泳手。

積素近期狀態大勇，不足一星期前，才在100米混合泳造出50.48秒，改寫游泳拍檔兼美國隊師兄洛捷迪（Ryan Lochte）2012年創出的50.71秒美國短池IM紀錄 。

今次再以49.88秒的成績，刷新俄羅斯泳手莫路索夫（Vladimir Morozov）兩度在2018年創出的50.26秒世績，並成為歷來第一個能突破50秒關口。

「新水神」積素30鐘內連破美國及世界紀錄。（Twitter）

100IM突破50秒史上第一人

排在第三線道的積素，甫開賽已一馬當先，以22.79秒完成頭50，再以27.09秒完成後半程，整場比賽由頭帶到尾。

更驚人的是，他打破世界紀錄的30分鐘前，才在100米自由泳項目以45.20秒刷新自己保持的美國短池紀錄。如此短時間之內連創佳績，體能狀態實在驚人，觸池後積素也「上氣唔接下氣」大力呼吸。

【積素100IM新紀錄逐格睇】（按圖放大）

+ 5 + 5 + 5

去年ISL總決賽他45.22秒創出100自美國短池新紀錄，今年他在準決賽階段已連創紀錄，也許是他將在總決賽造出佳績的跡象，甚至劍指2008年由法國泳手利菲奧（Amaury Leveaux）創下的44.94秒短池世界紀錄。

積素亦在50米蝶泳以22.04秒取得第二名，也是他在是次賽事的第三項美國短池紀錄，舊紀錄也是由他在2019年總決賽中所創。