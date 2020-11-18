足球轉會︱利物浦開3年新約狂加人工　中場星將一個原因不為所動

利物浦中場大將韋拿杜姆跟球隊合約明年6月屆滿，個半月後轉會窗重開，意甲豪門國際米蘭被指將加入戰團，跟巴塞隆拿鬥法搶人。 紅軍亦作出最後努力留人，以一紙三年合約希望將這個高普愛將留在晏菲路，人工三級跳，因為一個原因，韋拿杜姆對新約不為所動。

現年30歲的韋拿杜姆（Georginio Wijnaldum）從2016年加盟紅軍後，一直是領隊高普最信賴的中場大將之一。效力利物浦前，他職業生涯多數踢進攻中場為主，入球頻頻，惟他願意為球隊犧牲自己，不介意打後半格，主力在中場掃蕩搶截，較少參與進攻。

他跑不完的氣力和護球能力上乘，在球隊陣式中不可或缺，絕對是紅軍先後奪得歐聯和英超冠軍的無名英雄之一。入球數字即使不及過去在紐卡素或燕豪芬的多產年代，他每每在關鍵比賽中取得重要入球，2018/19球季歐聯四強次回合對巴塞隆拿後備上陣梅開二度，成功助球隊奇蹟反勝出線一仗，最為經典。

利物浦的成就少不了他，Gini的人工卻是隊中一眾中場隊友中，人工最低一員。

韋拿杜姆是利物浦成功不可或缺功臣。（Getty Images）

加40%人工仍不為所動

2015年他加盟紐卡素時周薪6萬英鎊，效力一季後球隊降班英冠，利物浦向他開出7.5萬鎊5年合約。

4年過去，所有新舊隊友人工已達6位數字，他成為陣中少有「低薪族」。今夏巴塞隆拿發生美斯要求出走鬧劇，盛傳由荷蘭國家隊走馬上任的新帥朗奴高文有意買入橙衣兵團迪比和韋拿杜姆兩大心腹，後因球隊受新冠肺炎疫情拖累陷入嚴重財困作罷。

到明年1月，如Gini仍未跟紅軍傾妥新約，有權自由身跟其他球會接洽，並在明年6月約滿後免費加盟。可以肯定巴塞屆時會捲土重來，而有意放棄基斯甸艾歷臣的國際米蘭，盛傳有意加入戰團。利物浦最新向韋拿杜姆開出一紙3年新約，人工增加40%至10.5萬英鎊，無視Gini提出的核心要求——新約年期4年。

韋拿杜姆人工連大後備也不如？詳見下列組圖：【利物浦盛傳人工排行榜】（按圖進入）

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離隊與留隊之間

事實上，韋拿杜姆與球會合約談判已拉鋸好一段時間。高普領隊，同鄉雲迪積克，一班好同事，熱愛他的球迷，都是留隊主要因素。早前當他前途不明時，曾有英國傳媒引述他身邊好友爆出Gini在利物浦過得很快樂，希望繼續留效。

問題是，踏入30歲，很可能是他職業生涯最後一張大約，他想續約4年讓收入有保證，球會只願給他3年，令留隊存變數。

【利物浦關鍵先生韋拿杜姆】（按圖放大）

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艾歷臣在國米周薪20萬英鎊，如成功「出貨」再以相同人工引入韋拿杜姆替補，Gini人工可望較留在紅軍倍增。巴塞隆拿即使財力大不如前，西甲班霸在人工方面一向濶綽，相信也不成問題。

利物浦為免明年夏天人財兩失，有機會在明年一月放人，畢竟如今隊中已有堤亞高在手，後備亦有居迪斯鍾斯這個年輕人，中場人手充裕，這個紅軍上下無人不愛的微笑先生，快將告別晏菲路的機會不低。

雲迪積克受傷了，陣中還有什麼選擇？詳見下列組圖：【利物浦的中堅選項】（按圖放大）

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英超第9輪直播賽程（按圖放大）