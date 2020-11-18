【足球】巴洛迪利意丁球隊跟操　傳英冠下游班招手球迷聞訊已嚇壞

意大利前鋒巴洛迪利（Mario Balotelli）7月被布雷西亞解約，至今仍是自由身，正於意丁球隊Franciacorta跟操。英國傳媒近日爆料，指現時英冠排第16的班士利，與巴洛迪利的經理人拉奧拿（Mino Raiola）接觸，有意簽下這名意大利「壞孩子」。

巴洛迪利今年6至7月期間與布雷西亞關係變差，當時仍在意甲的布雷西亞指巴洛迪利多次缺席操練，但巴洛迪利則表示已通知球會自己身體抱恙，更有醫生紙可證明。巴洛迪利一度想回球會操練被拒入內，最後布雷西亞降班，未有啟動巴洛迪利自動續約條款並且解約。

巴洛迪利嘗試進入訓練基地，但被拒於門外。（網上圖片）

巴洛迪利現時在意丁球會跟操。（網上圖片）

這名曾效力曼城、利物浦等球隊的前鋒至今仍未落班，暫時於意丁B組球隊Franciacorta跟操，保持狀態。這名2010年金童獎得主下一站去向仍然不明，但英國傳媒指巴洛迪利有可能回到英格蘭，但並非於英超落班。

有指巴洛迪利希望重返英格蘭球圈。（網上圖片）

《BBC》記者認證傳聞遭嘲諷

英國《太陽報》指英冠球隊班士利，已跟拉奧拿接觸，商量巴洛迪利加盟的可能性。消息又指，30歲的巴洛迪利對重返英格蘭球壇有興趣，但同時亦有其他球會可揀，正在衡量各方提出的待遇。

《BBC》謝菲爾德電台記者Andy Giddings，於Twitter表示班士利斟巴洛迪利確有其事，但仍處於初步階段。不過，網民都不相信，更有人留言：「你的賬戶是否遭到入侵？」不少網民亦怕了巴洛迪利的「麻煩友」性格，紛紛叫「不了不了」。

巴洛迪利麻煩多多，成為一眾球會卻步的原因之一。（Getty Images）

巴洛迪利高開低走生涯圖輯

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巴洛迪利2007年於國際米蘭成名，更贏過3季意甲。這名意國射手2010年轉投曼城，2011至12年球季助曼城奪得球會史上首座英超冠軍。不過，離開曼城後，巴洛迪利雖於AC米蘭兩季都攻入10球以上，2014年再戰英超，加盟利物浦卻未能複雜之前的佳態。雖曾於尼斯曾見起色，但巴洛迪利與教頭韋拉鬧不和，最後被棄用。

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