新冠肺炎︱利物浦射手沙拿再驗仍是陽性　國家隊前輩大罵不負責任

利物浦射手沙拿（Mo Salah）在埃及國家隊集訓期間確診患上新冠肺炎，這個在國民心目中地位崇高的埃及之王抱恙消息一出，包括埃及足總在內全國所有相關人等均用盡自己的方法企圖幫助他，求神拜佛兼而有之下很有信心沙拿可以極速康復，可是周三再做測試，結果依然是——陽性。

28歲的沙拿上周五在埃及國家隊無病徵下確診，至本周三（18日）再次覆檢，依然呈陽性反應。

由於他必須留在埃及自我隔離直至確認康復為止，因此沙拿估計至少會錯過周日深夜主場對李斯特城的榜首戰，以及25日對阿特蘭大的歐聯分組賽。紅軍陣容在多員中後場主力受傷下，本身已是天殘地缺，主力射手沙拿也缺陣，無疑對實力大打折扣。

沙拿第二次新冠肺炎測試結果仍是陽性。（Getty Images）

【沙拿除罩出席弟弟婚禮】（按圖放大）

米度大爆無人批評沙拿

沙拿在回到國家隊之前，曾抽空出席弟弟的婚禮，他雖然一度載上黑色口罩，但中途已拉低，到處跟在場賓客互動和合照。以他在國民心目中的地位，沒有任何人提出意見，直到近日前埃及射手美度（Mido）開腔，批評沙拿的行為不負責任。

「沙拿在埃及國家隊比賽前數天出席弟弟的婚禮，是個重大錯誤。他完全無視預防新冠肺炎所需措施，結果受到感染。」美度稱，沙拿在這個時候根本不應該出席弟弟的婚禮，「那個婚禮有超過800人在場，其中一半對沙拿又攬又錫。」

利物浦痛失多員主力：（按圖進入）

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米度是埃及國家隊對上一位巨星，曾為球隊贏得非洲國家盃。（Getty Images）

「全部都係懦夫」

令他同感不滿的是，全世界對沙拿不負責任的行為置之不理，「證明一個球員較整支埃及國家隊更加重要，並將會導致重大失敗。」

「埃及沒有一個官員就沙拿不負責任行為對埃及國家隊帶來的傷害作出譴責」，美度憤怒地點名批評體育部長蘇比（Ashraf Sobhi）、國家隊總監巴拉吉（Mohamed Barakat）、埃及足總主席艾加拿尼（Amr Al-Ganayni）、國家隊主帥艾巴迪（Hossam Al-Badri），「他們全部都是懦夫，害怕沙拿的球迷。」

周二（17日）沙拿在社交平台發文多謝大家支持，「我有信心很快可回到球場」。沙拿今季在利物浦狀態大勇，8場英超聯賽全數上陣，並攻入8球。

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